Статус PESEL UKR: какие будут новые правила получения защиты в Польше

В правительстве Польши подготовили законопроект об изменениях в правилах пребывания беженцев из Украины, которые должны быть введены с 1 июля. Среди них новые условия оформления идентификационного номера PESEL UKR, подтверждающего статус защиты.

Что изменится для украинцев с этим документом, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uapl.info .

На получение номера PESEL UKR больше не будут отводить месяц

Среди предложенных изменений – новый порядок получения, использования и восстановления идентификационного номера PESEL UKR для беженцев в Польше.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 июля 2024 года. Тогда украинцы, которые будут прибывать в Польшу для получения временной защиты, должны будут получить PESEL UKR не в течение 30 дней со дня прибытия в Польшу, как это действует сейчас, а "сразу по прибытии".

В то же время, будет ограничен перечень документов, с которым можно будет получить статус защиты. С 1 июля 2024 года PESEL UKR будут выдавать только на основании действительного загранпаспорта гражданина Украины.

Если до сих пор можно было оформить PESEL UKR и на основании внутреннего украинского паспорта, то после вступления в силу новых правил нужно будет предоставлять загранпаспорт. Чиновники убеждены, что в 2024 году украинцы за рубежом имеют достаточно возможностей получить украинские документы.

Фото: Паспортный сервис в Польше (gettyimages.com)

Отпечатки пальцев будут брать с 6 лет

Изменения закона предусматривают усиление контроля за личными данными украинцев, получающих PESEL UKR. Предлагается при оформлении PESEL UKR собирать отпечатки пальцев у всех украинцев от 6 лет.

Также в реестр будут вносить отпечатки пальцев украинцев, которые уже имеют польский номер PESEL, но их биометрические данные не занесены в реестр. Речь в основном идет об украинских детях, достигших 6-летнего возраста. Процедура связана с возможностью получить вид на временное проживание (карту побыту).

При оформлении карты побыту отпечатки пальцев украинских граждан будут автоматически перенесены из реестра граждан Украины. А это, вероятно, упростит процесс выдачи новых документов.

Также планируется дополнять данные украинцев в польском реестре PESEL образцом подписи. Это касается украинских подростков в Польше, которым на дату получения PESEL UKR не исполнилось 12 лет и образец подписи не требовался, а при подаче заявления на получение карты побыту они уже достигли этого возраста.

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)

Данные в реестре PESEL нужно будет обновить

Украинцам нужно будет актуализировать свои данные в местных администрациях. Это связано с тем, что многие беженцы получили PESEL UKR не на основании загранпаспорта.

Такое требование связано с возможностью дальнейшего получения беженцами вида на временное проживание. При подаче документов на получение карты побыту в Польше учитываются исключительно данные из действительных загранпаспортов.

Также обновить данные в польском реестре PESEL с 1 июля 2024 года придется и украинским гражданам, получившим статус на основании украинского паспортного документа, который на момент присвоения номера PESEL был недействительным или срок действия которого истек.

Украинцы, прошедшие процедуру актуализации документов в польском реестре PESEL до момента вступления изменений в спецзакон в силу, будут освобождены от такого требования.

Фото: Оформление документов в Польше (gettyimages.com)

Вид на жительство будет иметь отметку CUKR

В правительстве хотят создать полноценную систему учета присвоения, отмены и восстановления статуса PESEL UKR в Польше. Предлагается определить специальный орган, который будет уполномочен на внесение в реестр PESEL изменений статуса UKR в ряде случаев, в частности:

отмена статуса UKR для украинцев, которые находились за пределами Польши сверх определенных допустимых сроков;

восстановление статуса UKR для граждан Украины, если будет подтверждена безосновательность или необоснованность его отмены;

потерю статуса UKR в связи с получением карты побыту со специальной отметкой.

Для подтверждения непрерывности использования статуса PESEL UKR будет определено, какие именно сроки считать датами получения, отмены и восстановления.

Совместно с Пограничной службой Польши будет разработан механизм, благодаря которому упростится процедура повторного предоставления статуса PESEL UKR:

после въезда в Польшу через внутреннюю границу стран ЕС;

при предоставлении статуса PESEL UKR после получения временной защиты в другой стране ЕС.

В случае получения карты побыту для беженцев из Украины, статус UKR будет автоматически изменен на статус CUKR. Именно карта побыту с отметкой CUKR будет подтверждать новый статус легального длительного пребывания в Польше после временной защиты.