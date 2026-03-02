"Я убил его раньше". Трамп сделал заявление о покушениях на него со стороны Ирана
Иран несколько раз пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа, но все попытки оказались тщетными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ABC News Джонатана Карла.
"Я убил его (аятоллу Али Хаменеи - ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран - ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым", - заявил Трамп в разговоре с Карлом.
По словам журналиста ABC News, по мнению американской разведки действительно существовал заговор с целью убийства Трампа в 2024 году.
"Атака была настолько успешной, что выбила большинство кандидатов на место аятоллы. Его место не займет никто из тех, о ком мы думали, потому что все они мертвы. Второе или третье место в иерархии - они тоже мертвы", - добавил президент США.
Что предшествовало
Напомним, что 28 февраля в результате серии точных ударов США и Израиля в Иране были ликвидированы верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны и руководитель Генштаба. Также погиб ряд других высокопоставленных чиновников.
Президент США Дональд Трамп вечером 1 марта заявил, что в результате удара по Ирану, Тегеран в одно мгновение потерял "сразу 48 чиновников". Правда, он не назвал, что именно это были за чиновники.
Также впоследствии Израиль заявил, что в результате двухдневных ударов по Ирану было ликвидировано все высшее руководство Ирана, в том числе сам аятолла Али Хаменеи и его ближайшее окружение. Также до этого ликвидировали руководителей иранских "прокси"-организаций.