ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Я убил его раньше". Трамп сделал заявление о покушениях на него со стороны Ирана

Понедельник 02 марта 2026 10:02
UA EN RU
"Я убил его раньше". Трамп сделал заявление о покушениях на него со стороны Ирана Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Иран несколько раз пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа, но все попытки оказались тщетными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ABC News Джонатана Карла.

Читайте также: Что будет с ценами на АЗС в Украине из-за операции в Иране: объяснение эксперта

"Я убил его (аятоллу Али Хаменеи - ред.) раньше, чем он меня. Они (Иран - ред.) пытались дважды. Ну, я убил его первым", - заявил Трамп в разговоре с Карлом.

По словам журналиста ABC News, по мнению американской разведки действительно существовал заговор с целью убийства Трампа в 2024 году.

"Атака была настолько успешной, что выбила большинство кандидатов на место аятоллы. Его место не займет никто из тех, о ком мы думали, потому что все они мертвы. Второе или третье место в иерархии - они тоже мертвы", - добавил президент США.

Что предшествовало

Напомним, что 28 февраля в результате серии точных ударов США и Израиля в Иране были ликвидированы верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны и руководитель Генштаба. Также погиб ряд других высокопоставленных чиновников.

Президент США Дональд Трамп вечером 1 марта заявил, что в результате удара по Ирану, Тегеран в одно мгновение потерял "сразу 48 чиновников". Правда, он не назвал, что именно это были за чиновники.

Также впоследствии Израиль заявил, что в результате двухдневных ударов по Ирану было ликвидировано все высшее руководство Ирана, в том числе сам аятолла Али Хаменеи и его ближайшее окружение. Также до этого ликвидировали руководителей иранских "прокси"-организаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Иран Соединенные Штаты Америки
Новости
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой