Смена фамилии после брака: какие документы надо обновить в течение месяца, чтобы избежать штрафа

Четверг 14 августа 2025 10:56
Фото: Замена паспорта после бракосочетания (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Веремеева

После смены фамилии из-за брака украинцы обязаны в течение месяца обновить паспорт и другие основные документы, иначе их может ждать штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД.

В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса Украины, молодожены имеют право выбрать фамилию во время регистрации брака. В случае ее изменения необходимо в течение одного месяца заменить:

  • паспорт гражданина Украины;
  • заграничный паспорт;
  • учетную карточку налогоплательщика (РНУКПН);
  • водительское удостоверение.

Смена паспорта гражданина Украины является обязательной. Нарушение сроков обмена документа предусматривает административную ответственность, согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как оформить документы

Если гражданин проживает за границей и не оформил выезд на постоянное место жительства (в случае оформления ПМЖ в загранпаспорте проставляется соответствующая отметка), паспорт в форме ID-карты можно получить:

  • в любом подразделении Государственной миграционной службы в Украине;
  • в центрах ГП "Документ".

После этого загранпаспорт на новую фамилию можно оформить в подразделениях ГМС, центрах ГП "Документ" или в посольствах и консульствах Украины.

Ранее РБК-Украина рассказывало, украинцы могут изменить имя, фамилию или отчество с 16 лет (или с 14 с согласия родителей). Это можно сделать как по собственному желанию, так и в отдельных случаях, например при браке, усыновлении или изменении данных родителей. Заявление подают в ЗАГС или консульство, добавляя пакет документов. Процедура стоит от 5,10 грн и длится до трех месяцев, но возможны отказы - в частности при наличии судимости, розыске или подаче ложных данных.

Также мы писали, как в Украине определяют и меняют фамилию ребенка. Так, сначала ее присваивают при регистрации рождения по фамилии родителей или по их согласию, если они разные. Также возможна двойная фамилия. В дальнейшем фамилию можно изменить при различных условиях - например, после изменения фамилии родителями, по заявлению одного из них или с согласия ребенка, если ему есть семь лет.

МИД Украины Документы
