Зміна прізвища після шлюбу: які документи треба оновити за місяць, щоб уникнути штрафу
Після зміни прізвища через шлюб українці зобов’язані протягом місяця оновити паспорт та інші основні документи, інакше на них може чекати штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент консульської служби МЗС.
Відповідно до статті 35 Сімейного кодексу України, наречені мають право обрати прізвище під час реєстрації шлюбу. У разі його зміни необхідно протягом одного місяця замінити:
- паспорт громадянина України;
- закордонний паспорт;
- облікову картку платника податків (РНОКПП);
- водійське посвідчення.
Зміна паспорта громадянина України є обов’язковою. Порушення строків обміну документа передбачає адміністративну відповідальність, згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як оформити документи
Якщо громадянин проживає за кордоном і не оформив виїзд на постійне місце проживання (у випадку оформлення ПМП у закордонному паспорті проставляється відповідна відмітка), паспорт у формі ID-картки можна отримати:
- у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби в Україні;
- у центрах ДП "Документ".
Після цього закордонний паспорт на нове прізвище можна оформити в підрозділах ДМС, центрах ДП "Документ" або у посольствах і консульствах України.
Раніше РБК-Україна розповідало, українці можуть змінити ім’я, прізвище чи по батькові з 16 років (або з 14 за згодою батьків). Це можна зробити як за власним бажанням, так і в окремих випадках, наприклад при шлюбі, усиновленні чи зміні даних батьків. Заяву подають у ДРАЦС або консульство, додаючи пакет документів. Процедура коштує від 5,10 грн і триває до трьох місяців, але можливі відмови - зокрема при наявності судимості, розшуку чи поданні неправдивих даних.
Також ми писали, як в Україні визначають і змінюють прізвище дитини. Так, спершу його присвоюють під час реєстрації народження за прізвищем батьків або за їхньою згодою, якщо вони різні. Також можливе подвійне прізвище. У подальшому прізвище можна змінити за різних умов - наприклад, після зміни прізвища батьками, за заявою одного з них чи за згодою дитини, якщо їй є сім років.