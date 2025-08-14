Зміна прізвища після шлюбу: які документи треба оновити за місяць, щоб уникнути штрафу

Після зміни прізвища через шлюб українці зобов’язані протягом місяця оновити паспорт та інші основні документи, інакше на них може чекати штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент консульської служби МЗС .

Відповідно до статті 35 Сімейного кодексу України, наречені мають право обрати прізвище під час реєстрації шлюбу. У разі його зміни необхідно протягом одного місяця замінити:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

облікову картку платника податків (РНОКПП);

водійське посвідчення.

Зміна паспорта громадянина України є обов’язковою. Порушення строків обміну документа передбачає адміністративну відповідальність, згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як оформити документи

Якщо громадянин проживає за кордоном і не оформив виїзд на постійне місце проживання (у випадку оформлення ПМП у закордонному паспорті проставляється відповідна відмітка), паспорт у формі ID-картки можна отримати:

у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби в Україні;

у центрах ДП "Документ".

Після цього закордонний паспорт на нове прізвище можна оформити в підрозділах ДМС, центрах ДП "Документ" або у посольствах і консульствах України.