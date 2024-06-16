Кто имеет право выбирать фамилию ребенку: разъяснение Минюста

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минюст.

Как указано в статье 145 Семейного кодекса Украины – фамилия ребенка определяется по фамилии родителей. В случае, если мать и отец имеют разные фамилии, то фамилия ребенка определяется по их согласию. При этом ребенку могут присвоить двойную фамилию, образованную путем соединения их фамилий. Если же возникает спор между родителями, то его можно решить, обратившись в орган опеки и попечительства или в суд.

В то же время следует отметить, что семейным законодательством предусмотрена возможность в дальнейшем сменить родителями фамилию ребенка.

Основания для смены фамилии ребенка:

в случае смены фамилии обоими родителями меняется фамилия ребенка, не достигшего семи лет. Если же ребенок достиг семи лет, то фамилия меняется с его согласия.

в случае смены фамилии одного из родителей фамилия ребенка может быть изменена с согласия обоих родителей и с согласия ребенка, достигшего семи лет.

по заявлению родителей или одного из них, если второй умер, объявленный умершим, признан недееспособным или безвестно отсутствующим, ребенку, не достигшему четырнадцати лет и которому при регистрации рождения присвоена фамилия одного из родителей, может быть изменена фамилия по фамилии другого родителя.

Если один из родителей против смены фамилии ребенка, то спор между ними относительно такого изменения может разрешаться органом опеки и попечительства или судом. При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку, а также другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие смены фамилии интересам ребенка.

Куда обратиться для смены фамилии

Внесение изменений в актовые записи гражданского состояния производится отделами государственной регистрации актов гражданского состояния межрегионального управления Министерства юстиции Украины в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие за границей, могут подать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Какие документы необходимо подать

Для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния следует подать: заявление об изменении фамилии малолетнего ребенка, паспорт, свидетельство о рождении, другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения по существу.

Заявление должно быть заполнено разборчиво, в нем должны быть даны исчерпывающие ответы на все вопросы.

Отдел ДРАЦС, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины не вправе отказать гражданину в принятии и рассмотрении заявления об изменении фамилии малолетнего ребенка.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Кабмин недавно ввел новый тип выплат на детей. Речь идет о социальной помощи для детей, лишенных родительской опеки.

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