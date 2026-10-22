В Киеве после ночной атаки 15 пострадавших: повреждены медучреждение и ресторан

В результате ночной атаки на Киев 22 октября пострадали 15 человек, среди них двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в городских больницах.

Пострадали

Всего из-за атаки ранения получили 15 человек, среди них двое 15-летних подростков. Восемь пострадавших госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.

Разрушение по районам

Печерский район - повреждено здание станции скорой помощи, а также шесть автомобилей скорой . Среди медиков пострадавших нет.

- повреждено здание станции скорой помощи, а также . Среди медиков пострадавших нет. Святошинский район - после атаки загорелось здание ресторана.

Движение транспорта и метро

Атака повредила Южный мост, в том числе часть инфраструктуры метрополитена на нем. Поэтому ограничили движение автотранспорта с правого на левый берег, а зеленая линия метро работает двумя отдельными участками: "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор".

Интервалы между поездами могут увеличиться. Обследование и ремонт продолжат после отбоя тревоги.