СБУ разоблачила компании жены Медведчука, финансировавшие оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ разоблачила сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и российского МВД в оккупированном Крыму. Эти фирмы якобы занимались "охраной недвижимости Медведчука" в Крыму.

Также компании Марченко переводили миллионы так называемых "налогов" в бюджет России. Общая сумма таких платежей составляет более 50 млн гривен.

Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для этого задействовали активы трех инвестиционных компаний в Киеве. Затем "крымская" фирма подписала "охранные" соглашения с Росгвардией и МВД России.

СБУ установила, что даже после начала полномасштабного вторжения Марченко продолжала финансировать оккупантов. Во время обысков на объектах недвижимости супруги Медведчука, в офисах фирм и по местам жительства топ-менеджеров обнаружили:

документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок,

печати и банковские карты, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

Оксане Марченко и руководительнице фирмы в Крыму объявили подозрение по ч. 3 ст. 110-2 УКУ. Решается вопрос об объявлении подозрения руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме.

Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ разоблачила, какие компании Оксаны Марченко финансировали оккупантов (ssu.gov.ua)