СМИ выяснили время телефонного разговора Зеленского и Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп поговорят 19 марта. Разговор, вероятно, начнется в 16:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в Х (Twitter).
"Звонок запланирован на 10:00 по восточному времени (16:00 по киевскому времени, - ред.)", - написал корреспондент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 19 марта, поговорит с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, они с Трампом проговорят детали следующих шагов по урегулированию войны. Президент Украины ожидает услышать от Трампа детали его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Переговоры Трампа и Путина
Накануне, 18 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Как сообщалось, по результатам переговоров Трамп и Путин согласовали прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Однако в тот же вечер российские войска запустили по Украине дроны.
Российский диктатор не дал окончательного ответа о прекращении огня. Но Путин требовал остановить перевооружение Украины в случае введения режима тишины. Источники РБК-Украина в Офисе президента отметили, что российский диктатор фактически отверг предложение о прекращении огня.
Подробнее разговор Трампа с Путиным и как Кремль затягивает переговоры по Украине - в материале РБК-Украина.
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