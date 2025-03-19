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СМИ выяснили время телефонного разговора Зеленского и Трампа

Вашингтон, Среда 19 марта 2025 15:28
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СМИ выяснили время телефонного разговора Зеленского и Трампа Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп поговорят 19 марта. Разговор, вероятно, начнется в 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в Х (Twitter).

"Звонок запланирован на 10:00 по восточному времени (16:00 по киевскому времени, - ред.)", - написал корреспондент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 19 марта, поговорит с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, они с Трампом проговорят детали следующих шагов по урегулированию войны. Президент Украины ожидает услышать от Трампа детали его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры Трампа и Путина

Накануне, 18 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Как сообщалось, по результатам переговоров Трамп и Путин согласовали прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Однако в тот же вечер российские войска запустили по Украине дроны.

Российский диктатор не дал окончательного ответа о прекращении огня. Но Путин требовал остановить перевооружение Украины в случае введения режима тишины. Источники РБК-Украина в Офисе президента отметили, что российский диктатор фактически отверг предложение о прекращении огня.

Подробнее разговор Трампа с Путиным и как Кремль затягивает переговоры по Украине - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Мирные переговоры
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