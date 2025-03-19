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ЗМІ з'ясували час телефонної розмови Зеленського і Трампа

Вашингтон, Середа 19 березня 2025 15:28
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ЗМІ з'ясували час телефонної розмови Зеленського і Трампа Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський і американський лідер Дональд Трамп поговорять 19 березня. Розмова, ймовірно, розпочнеться о 16:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равіда в Х (Twitter).

"Дзвінок заплановано на 10:00 за східним часом (16:00 за київським часом, - ред.)", - написав кореспондент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 19 березня, поговорить з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, вони з Трампом проговорять деталі наступних кроків щодо врегулювання війни. Президент України очікує почути від Трампа деталі його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори Трампа і Путіна

Напередодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Як повідомлялося, за результатами переговорів Трамп і Путін погодили припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Проте того ж вечора російські війська запустили по Україні дрони.

Російський диктатор не дав остаточної відповіді щодо припинення вогню. Але Путін вимагав зупинити переозброєння України у разі запровадження режиму тиші. Джерела РБК-Україна в Офісі президента наголосили, що російський диктатор фактично відкинув пропозицію про припинення вогню.

Детальніше розмову Трампа з Путіним і як Кремль затягує переговори щодо України - у матеріалі РБК-Україна.

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