ЗМІ з'ясували час телефонної розмови Зеленського і Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равіда в Х (Twitter).

За словами Зеленського, вони з Трампом проговорять деталі наступних кроків щодо врегулювання війни. Президент України очікує почути від Трампа деталі його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Дзвінок заплановано на 10:00 за східним часом (16:00 за київським часом, - ред.)", - написав кореспондент.

Переговори Трампа і Путіна

Напередодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Як повідомлялося, за результатами переговорів Трамп і Путін погодили припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Проте того ж вечора російські війська запустили по Україні дрони.

Російський диктатор не дав остаточної відповіді щодо припинення вогню. Але Путін вимагав зупинити переозброєння України у разі запровадження режиму тиші. Джерела РБК-Україна в Офісі президента наголосили, що російський диктатор фактично відкинув пропозицію про припинення вогню.

Детальніше розмову Трампа з Путіним і як Кремль затягує переговори щодо України - у матеріалі РБК-Україна.

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