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Зеленский сегодня поговорит с Трампом

Киев, Среда 19 марта 2025 12:21
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Зеленский сегодня поговорит с Трампом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 марта, поговорит с американским лидером Дональдом Трампом. Накануне Трамп разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов. У нас была действительно хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно", - заявил он.

По словам Зеленского, они с Трампом проговорят детали следующих шагов по урегулированию войны РФ против Украины. Глава государства добавил, что ожидает услышать от Трампа детали его разговора с Путиным.

"Какие-то детали слышал (о переговорах Трампа и Путина, - ред.). Вечер-ночь наши команды общались, но я хотел бы говорить о деталях, когда напрямую буду иметь диалог с Трампом. После этого должен говорить о некоторых деталях. Мы готовы отправить нашу техническую команду на следующие шаги. Когда эта встреча и в каком формате она будет - смогу сказать немного позже", - отметил Зеленский

Следует добавить, что последний публичный диалог Трампа и Зеленского закончился конфликтом. Президент Украины 28 февраля посетил Белый дом и во время общения Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили с Зеленским по поводу войны и якобы "неблагодарности" Украины.

Разговор Трампа и Путина

Во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели долгий телефонный разговор.

Стороны заявили, что Трамп и Путин согласовали прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Российский диктатор якобы дал приказ прекратить обстрелы энергетики, но в ночь 19 марта оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами.

Кроме того, Путин анонсировал обмен пленными и требовал остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае прекращения огня.

В сети писали, что якобы Трамп после разговора с Путиным должен в ближайшее время поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Больше разговор Трампа и Путина и как Кремль затягивает переговоры по Украине - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Мирные переговоры
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