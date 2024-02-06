СМИ установили, как ФСБ вербовала руководство правой партии в Италии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

С чего все начиналось

18 октября 2018 года в московском "Метрополе" состоялась тайная встреча. Одним из ее участников был Джанлука Савоини - правая рука лидера крайне правой партии "Лига севера" Маттео Сальвини, который тогда был вице-премьером и министром внутренних дел Италии.

"Савоини тогда обещал оказывать России поддержку и говорил об общих ценностях Кремля и европейских крайне правых. Аудиозапись этой встречи оказалась затем у издания BuzzFeed. На ней слышны голоса трех россиян, которые при обсуждении схемы финансирования уточняют, что им понадобится поддержка Владимира Плигина (бывшего депутата и советника Вячеслава Володина) и некоего вице-премьера", - пишет издание.

СМИ установили, что в результате тех переговоров было заключено соглашение: российские компании, связанные с людьми из окружения российского диктатора Владимира Путина, передают "Лиге Севера" 65 млн евро посредством фиктивной продажи 3 млн метрических тонн дизельного топлива.

"Была ли доведена эта сделка до конца - неизвестно, но, как выяснил The Insider, в 2018-2019 годах Савоини и его однопартиец Клаудио Д'Амико летали в Москву чаще чем раз в месяц, причем иногда оставаясь там только на день, как будто прилетали что-то забрать", - говорится в материале.

Член правительства Италии симпатизировал России

В материале указано, что Сальвини неоднократно призывал снять санкции против России, в том числе и после полномасштабного вторжения, часто приезжал в Москву и даже фотографировался в майке с изображением Путина на Красной площади.

Фото: Сальвини в футболке с Путиным (theins.ru)

Один из таких визитов привел к скандалу, когда Сальвини был вынужден отменить свою поездку в Россию в мае 2022 года, ведь тогда выяснилось, что билеты ему купило российское посольство.

Маттео Сальвини с 22 октября 2022 года занимает должность министра инфраструктуры и транспорта Италии.

Сотрудничество с ФСБ

The Insider удалось идентифицировать двух из трех российских участников той самой встречи в Метрополе. Один из них был Илья Якунин, на тот момент он работал в Агентстве прямых инвестиций, которое контролировала компания депутата Плигина, упоминаемого в разговоре.

"Личность же второго участника разговора Андрея Харченко до сегодняшнего дня оставалась загадочной. Известно было, что он защитил кандидатскую по философии, причем его оппонентом на защите был ультраправый идеолог Александр Дугин. Харченко часто сопровождал Дугина в различных зарубежных поездках", - пишет издание.

The Insider установило, что формально Харченко числится в аппарате помощника президента Игоря Левитина и именно в этом статусе выполняет все свои рабочие командировки.

Однако в реальности он официально работает в воинской части 26047, которой и является Служба оперативной информации и международных связей ФСБ, также известная как пятая служба.

Расследование в Италии

Ранее в Италии проводили расследование по факту возможной международной коррупции, после того, как о секретной встрече в "Метрополи" стало известно.

Однако оно не увенчалось успехом, потому что правоохранителям не удалось доказать, что те, с кем встречался Савойни, говорили от имени государства.

"Теперь же, когда Харченко идентифицирован как сотрудник ФСБ, расследование может возобновиться", - добавило издание.

Российские шпионы в странах Европы.

В октябре 2022 года полиция Норвегии задержала российского шпиона, работавшего под вымышленным именем в Университете Тромсе. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы по имени гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки. Ректор не исключил, что в вузе могут работать и другие агенты РФ.

Также сообщалось, что Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища в Финляндии в качестве шпионов.

Недавно в Европейском парламенте инициировали начало проверки изложенных ранее фактов о возможном сотрудничестве депутата Татьяны Жданок с Федеральной службой безопасности России.