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СМИ обнаружили немецкую компанию на оборонных заводах РФ. Ермак высказался о санкциях

Пятница 29 сентября 2023 17:31
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СМИ обнаружили немецкую компанию на оборонных заводах РФ. Ермак высказался о санкциях Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Журналисты выявили присутствие немецкой машиностроительной компании DMG Mori на российском рынке, что способствует ВПК страны-агрессора производить оружие. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул важность ужесточения санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака и немецкое издание ZEIT.

"Мы сейчас должны ясно осознать, что российский режим осуществляет геноцид, так же, как это делали нацисты. И для того чтобы это остановить, нужно лишить их доступа к технологиям", - подчеркивает украинский чиновник.

Он отметил, что РФ без западных технологий является отставшей страной.

"Их ВПК не сможет производить вооружение. И победа Украины на поле боя станет быстрее. Мы предлагаем нашим партнерам ужесточать санкции", - высказался Ермак.

Станки DMG Mori в российской оборонке

Так он отреагировал на публикацию немецких СМИ о том, что машиностроительная компания DMG Mori, несмотря на свое официальное заявление о выходе из России, все равно продолжает там зарабатывать.

В статье ZEIT говорится, что редакции удалось проверить российскую таможенную и деловую документацию. Она показала, что DMG Mori "все еще присутствует в империи Путина - и что самые современные станки группы, вероятно, также попадают в российские оборонные компании".

"В том же году дочерняя российская компания DMG Mori Rus все еще генерировала миллионные продажи, как свидетельствуют документы. Ультрасовременный завод компании в Ульяновске, по данным DMG Mori, закрыт. Однако он все еще принадлежит группе. Теперь это также зафиксировано украинскими санкционными органами власти", - идет речь в материале.

Комплектующие для ракет и авиации

В этом контексте Ермак представил список заводов в России, на которых используется оборудование DMG Mori, а также указал типы вооружений, что там производят.

  • ОДК-Сатурн - двигатели для ракет Х-31, Х-35, "Калибр".
  • АО "Московский машиностроительный завод "Авангард" - ракеты для комплексов С-300 и С-400.
  • Машиностроительный завод им. М. И. Калинина, г. Екатеринбург - боевые части зенитного ракетного комплекса С-300В; боевые части зенитного ракетного комплекса БУК-М1.
  • ОАО "Казанский завод "Электроприбор" - комплектующие для ракет Х-101.
  • ОАО "Кировское машиностроительное предприятие" - зенитные ракетные модули 9М334 для комплексов ТОР, катапультные кресла К-36 и К-З6Д-3.5, ракеты-мишени, грузоподъемные механизмы для авиации, балочные держатели для вертолетов.
  • ПАО "Научно-производственное объединение "Искра" - твердотопливные ракетные двигатели для ракетных комплексов различного назначения.
  • АО "Обуховский завод" - командные пункты для РВСН: 15В52 для ракетного комплекса РТ-2.
  • Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова - управляемое оружие для сухопутных войск, авиации и противовоздушной обороны.

"Все производство оружия в России зависит от западных станков и софта". - подчеркивает Ермак.

Напомним, что 20 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков SPINNER и DMG MORI в список международных спонсоров войны.

Ранее сообщалось, что по данным The Guardian, иранские дроны-камикадзе "Шахед", которыми РФ атакует Украину, оснащены европейскими компонентами.

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Российская Федерация Андрей Ермак
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