СМИ выяснили роль европейских компаний в создании "Шахедов", которыми РФ атакует Украину

Иранские барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) типа "Шахед", которые применялись Россией для атак по городам Украины, оснащены европейскими компонентами. Такие данные указаны в секретном документе, переданном Киевом западными союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В публикации отмечается, что речь идет о 47-страничном документе, представленном Украиной правительствам стран "Большой семерки" в августе. В нем утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено более 600 налетов на города с использованием беспилотников, содержащих западные технологии.

Более полусотни компонентов европейских компаний

Согласно документу, полученному журналистами, в дроне-камикадзе Shahed-131 было обнаружено 52 электрических компонента западных компаний, а в модели Shahed-136, имеющей дальность полета 2000 км и крейсерскую скорость 180 км/ч (111 миль в час).

Первоначальными производителями выявленных компонентов названы 5 европейских компаний, включая польский филиал британской транснациональной корпорации. Кроме того, среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше, говорится в документе.

Производство иранских "Шахедов" перемещается в РФ

Согласно секретному документу, Иран уже диверсифицировал свое производство за счет использования сирийского завода с доставкой в российский порт Новороссийск, но производство дронов перемещается в РФ, в центральный Тертерский район Алабуги, хотя Тегеран продолжает поставлять комплектующие..

В нем также говорится, что иранское правительство пытается "отстраниться от поставок оружия России" и "не может справиться с российским спросом и интенсивностью его применения на Украине".

В то же время в документе нет никаких предположений о каких-либо нарушениях со стороны западных компаний, чьи части были установлены в дронах.

"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются", - говорится в документе.

Согласно украинскому отчету, таможенная информация показывает, что "почти весь импорт в Иран поступает из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики".

Поставки "Шахедов" из Ирана в Россию осуществляются через Каспийское море. Из Тегерана они доставляются в иранский порт Амирабад, откуда они отправляются в российский портовый город Махачкала.

Москва и Тегеран работают над улучшением дронов

В документе говорится, что РФ и Иран "уже работают над новым двигателем для «Шахед-136", который должен обеспечить лучшую скорость и дальность полета.

Согласно материалам, поступившим в G7, в состав которой входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада, а также ЕС, в моделях сбитых дронов был обнаружен широкий спектр компонентов, произведенных западными компаниями.

Какие детали

В Shahed-136 был обнаружен топливный насос производства немецкой компании Ti Automotive Gmbh, материнской компанией которой является британская транснациональная компания TI Fluid Systems, а также микроконтроллер со встроенной флэш-памятью и очень низким регулятором падения напряжения с ингибитором производства швейцарской фирмы STMicroelectronics, говорится в документе.

В Shahed-136 также была обнаружена интегральная схема драйвера буферной сети и транзистора, изготовленные компанией International Rectifier, дочерней компанией немецкой фирмы Infineon Technologies AG.

В модели Shahed-131 украинские эксперты определили 14-канальную интегрированную схему управления настраиваемым питанием и микропроцессор голландской компании NXP Semiconductor и силовой транзистор и интегральную схему International Rectifier.

Также были обнаружены 32-битный микроконтроллер, 32-битный процессор, микроконтроллер со встроенной флэш-памятью и регулятором очень низкого падения напряжения с ингибитором производства STMicroelectronics, а также чип GPS-трекера производства швейцарской фирмы U-blox.

Вопрос ударов по центрам производства "Шахедов"

Среди предложений действий западных союзников Украины, говорится в публикации, якобы указаны "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации".

При этом также там звучит предложение, что "вышеуказанное может быть осуществлено Силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения".

Сотрудничество Ирана и РФ

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С этого времени Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года.

В американской разведке заявили, что строительство такого завода может значительно повлиять на ход войны в Украине.