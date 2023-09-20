Два ведущих немецких производителя станков попали в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков SPINNER и DMG MORI в список международных спонсоров войны. Станки этих компаний РФ использует для производства оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАПК.

Как отмечается, станки этих компаний Россия продолжает удерживать и покупать, несмотря на введенные против нее санкции. Без них она не способна производить оружие и компоненты к нему.

SPINNER

Так, на сайте официального дистрибьютора компании SPINNER в России ООО "ШПИННЕР", указано, что он работает "в обычном режиме".

По данным Export Genius, с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года, в Россию были импортированы станки и комплектующие SPINNER на почти 15 млн долларов. После начала широкомасштабной войны, объем поставки оборудования компании в страну-агрессор увеличился на 500%.

Среди импортеров - предприятия российского военно-промышленного комплекса, разрабатывающие и производящие компоненты в самолеты Су и МИГ. Они уже находятся под санкциями стран санкционной коалиции, однако это не мешает получать новые немецкие станки.

DMG MORI

Компания DMG MORI имеет 16 производственных заводов и 113 торгово-сервисных центров в 88 странах мира. Ее услуги компании охватывают весь жизненный цикл станка, включая обучение, ремонт, техническое обслуживание и обслуживание запасных частей.

На рынке России DMG MORI представлена через ООО "ДМГ Мори Рус", управляющее станкостроительным заводом в Ульяновске - ООО "Ульяновский станкостроительный завод".

В конце февраля 2022 года DMG MORI объявила о прекращении всех продаж и обслуживания в России, а также всего производства на своем заводе в Ульяновске.

Однако на самом деле DMG MORI все еще остается активным участником на рынке России, что противоречит ее официальным заявлениям.

Согласно данным постановления арбитражного суда Москвы от 03.07.2023 ООО "ДМГ Мори Рус" осуществило в июле и августе 2022 года поставку станочных комплектующих для дочернего предприятия ПАО "ОДК-Сатурн" - АО "Сатурн - инструментальный завод", производящее газотурбин военной авиации.

"В то время как немецкий народ оказывает беспрецедентную оборонную помощь Украине для защиты от российской агрессии, немецкие компании Spinner и DMG MORI продолжают сотрудничество с РФ, поддерживая ее военный потенциал", - подчеркнули в НАПК.

Список международных спонсоров войны

НАПК сообщало, что главной целью включения компаний в этот список является репутационное давление. В список уже внесено около 30 международных компаний.

В частности, недавно в список попали американские корпорации PepsiCo и Mars. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, они продолжают работать на территории России и платят налоги.