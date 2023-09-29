ЗМІ виявили німецьку компанію на оборонних заводах РФ. Єрмак висловився про санкції
Журналісти виявили присутність німецької машинобудівної компанії DMG Mori на російському ринку, що сприяє ВПК країни-агресора виробляти зброю. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості посилення санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Єрмака та німецьке видання ZEIT.
"Ми зараз маємо чітко усвідомити, що російський режим здійснює геноцид, так само, як це робили нацисти. І для того, щоб це зупинити, потрібно позбавити їх доступу до технологій", - наголошує український чиновник.
Він зазначив, що РФ без західних технологій є відсталою країною.
"Їх ВПК не зможе виробляти озброєння. І перемога України на полі бою стане швидшою. Ми пропонуємо нашим партнерам посилювати санкції", - висловився Єрмак.
Верстати DMG Mori у російській оборонці
Так він відреагував на публікацію німецьких ЗМІ про те, що машинобудівна компанія DMG Mori, попри свою офіційну заяву про вихід із Росії, все одно продовжує там заробляти.
У статті ZEIT сказано, що редакції вдалося перевірити російську митну та ділову документацію. Вона показала, що DMG Mori "все ще присутня в імперії Путіна - і що найсучасніші верстати групи, ймовірно, також потрапляють до російських оборонних компаній".
"Того ж року російська дочірня компанія DMG Mori Rus все ще генерувала мільйонні продажі, як свідчать документи. Ультрасучасний завод компанії в Ульяновську, за даними DMG Mori, закритий. Однак він все ще належить групі. Тепер це також зафіксовано українськими санкційними органами влади", - йдеться у матеріалі.
Комплектуючі для ракет та авіації
У цьому контексті Єрмак представив список заводів у Росії, на яких використовується обладнання DMG Mori, а також вказав типи озброєнь, які там виробляють.
- ОДК-Сатурн - двигуни для ракет Х-31, Х-35, "Калібр".
- АТ "Московський машинобудівний завод "Авангард" - ракети для комплексів С-300 і С-400.
- Машинобудівний завод ім. М. І. Калініна, м. Єкатеринбург - бойові частини зенітного ракетного комплексу С-300В; бойові частини зенітного ракетного комплексу БУК-М1.
- ВАТ "Казанський завод "Електроприлад" - комплектуючі для ракет Х-101.
- ВАТ "Кіровське машинобудівне підприємство" - зенітні ракетні модулі 9М334 для комплексів ТОР, катапультні крісла К-36 і К-З6Д-3.5, ракети-мішені, вантажопідйомні механізми для авіації, балочні тримачі для вертольотів.
- ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Іскра" - твердопаливні ракетні двигуни для ракетних комплексів різного призначення.
- АТ "Обухівський завод" - командні пункти для РВСП: 15В52 для ракетного комплексу РТ-2.
- Конструкторське бюро приладобудування імені академіка А. Г. Шипунова - керована зброя для сухопутних військ, авіації та протиповітряної оборони.
"Все виробництво зброї в Росії залежить від західних верстатів та софту". - зауважує Єрмак.
Нагадаємо, що 20 вересня Національне агентство із запобігання корупції внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни.
Раніше повідомлялося, що за даними The Guardian, іранські дрони-камікадзе "Шахед", якими РФ атакує Україну, оснащені європейськими компонентами.
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