ЗМІ виявили німецьку компанію на оборонних заводах РФ. Єрмак висловився про санкції

Журналісти виявили присутність німецької машинобудівної компанії DMG Mori на російському ринку, що сприяє ВПК країни-агресора виробляти зброю. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості посилення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Єрмака та німецьке видання ZEIT .

"Ми зараз маємо чітко усвідомити, що російський режим здійснює геноцид, так само, як це робили нацисти. І для того, щоб це зупинити, потрібно позбавити їх доступу до технологій", - наголошує український чиновник.

Він зазначив, що РФ без західних технологій є відсталою країною.

"Їх ВПК не зможе виробляти озброєння. І перемога України на полі бою стане швидшою. Ми пропонуємо нашим партнерам посилювати санкції", - висловився Єрмак.

Верстати DMG Mori у російській оборонці

Так він відреагував на публікацію німецьких ЗМІ про те, що машинобудівна компанія DMG Mori, попри свою офіційну заяву про вихід із Росії, все одно продовжує там заробляти.

У статті ZEIT сказано, що редакції вдалося перевірити російську митну та ділову документацію. Вона показала, що DMG Mori "все ще присутня в імперії Путіна - і що найсучасніші верстати групи, ймовірно, також потрапляють до російських оборонних компаній".

"Того ж року російська дочірня компанія DMG Mori Rus все ще генерувала мільйонні продажі, як свідчать документи. Ультрасучасний завод компанії в Ульяновську, за даними DMG Mori, закритий. Однак він все ще належить групі. Тепер це також зафіксовано українськими санкційними органами влади", - йдеться у матеріалі.

Комплектуючі для ракет та авіації

У цьому контексті Єрмак представив список заводів у Росії, на яких використовується обладнання DMG Mori, а також вказав типи озброєнь, які там виробляють.

ОДК-Сатурн - двигуни для ракет Х-31, Х-35, "Калібр".

АТ "Московський машинобудівний завод "Авангард" - ракети для комплексів С-300 і С-400.

Машинобудівний завод ім. М. І. Калініна, м. Єкатеринбург - бойові частини зенітного ракетного комплексу С-300В; бойові частини зенітного ракетного комплексу БУК-М1.

ВАТ "Казанський завод "Електроприлад" - комплектуючі для ракет Х-101.

ВАТ "Кіровське машинобудівне підприємство" - зенітні ракетні модулі 9М334 для комплексів ТОР, катапультні крісла К-36 і К-З6Д-3.5, ракети-мішені, вантажопідйомні механізми для авіації, балочні тримачі для вертольотів.

ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Іскра" - твердопаливні ракетні двигуни для ракетних комплексів різного призначення.

АТ "Обухівський завод" - командні пункти для РВСП: 15В52 для ракетного комплексу РТ-2.

Конструкторське бюро приладобудування імені академіка А. Г. Шипунова - керована зброя для сухопутних військ, авіації та протиповітряної оборони.

"Все виробництво зброї в Росії залежить від західних верстатів та софту". - зауважує Єрмак.

Нагадаємо, що 20 вересня Національне агентство із запобігання корупції внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни.