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В СМИ рассказали, сколько ядерного оружия у России и кто им управляет

Фото: в СМИ рассказали, сколько ядерного оружия у России и кто отдает приказ о применении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок. Их количество составляет около 5580 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Среди 5580 ядерных боеголовок: 

  • 1200 выведены из эксплуатации, но в основном неповреждены; 
  • 4380 сохраняются для использования стратегическими ракетами большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности. 

В частности Россия развернула около 1710 стратегических боеголовок, среди которых:  

  • около 870 на баллистических ракетах наземного базирования;
  • около 640 на баллистических ракетах подводных лодок;
  • возможно, 200 на базах тяжелых бомбардировщиков.

Во время холодной войны Советский союз обладал пиковым количеством ядерных боеголовок - около 40 тысяч, а Соединенные Штаты Америки (США) - около 30 тысяч. 

В каких случаях Россия может применить ядерное оружие 

Согласно ядерной доктрине России до 2020 года, страна-террорист может применить ядерное оружие:

  • в ответ на нападение на страну с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения; 
  • в случае применения обычного оружия против России, "когда само существование государства будет поставлено под угрозу".

"Хотя ядерные заявления и угрожающая риторика России вызывают большое беспокойство, российский ядерный арсенал и операции мало изменились со времени наших оценок 2023 года, кроме текущей модернизации", - отметила Федерация американских ученых (ФАС) 

В то же время добавляется, что в будущем, количество боеголовок, предназначенных для российских стратегических сил, может увеличиться из-за того, что ракеты с одной боеголовкой заменяются ракетами, оснащенными несколькими боеголовками. 

Планирует ли Россия ядерные испытания 

По словам диктатора Владимира Путина, Россия рассмотрит возможность испытания ядерного оружия, если США проведут аналогичные испытания. 

В прошлом году Путин подписал закон об отзыве ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

После распада Советского союза в 1991 году, лишь несколько стран испытали ядерное оружие: 

  • США - в 1992 году; 
  • Китай и Франция - в 1996 году; 
  • Индия и Пакистан - в 1998 году; 
  • Северная Корея - в 2017 году. 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан Россией в 1996 году и ратифицирован в 2000 году. США подписали документ в 1996 году, но до сих пор не ратифицировали его. 

Кто отдает приказ о применении ядерного оружия 

Российский диктатор является окончательным лицом, которое принимает решение о применении ядерного оружия. Так называемый "ядерный чемодан" всегда находится при нем. Также считается, что такие "чемоданы" имеют министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генерального штаба Валерий Герасимов. 

"По сути, чемодан является средством связи, которое связывает президента с высшим военным руководством, а затем с ракетными войсками через сверхсекретную электронную командно-контрольную сеть "Казбек"", - объясняет издание. 

Как обустроен "ядерный чемодан" 

Согласно кадрам одного из российских телеканалов, "чемодан" имеет множество кнопок. В разделе под названием "команда" есть две кнопки: "запуск" и "отмена". Чемодан активируется специальной флеш-картой. 

"Если бы Россия считала, что ей угрожает стратегическая ядерная атака, президент через портфели отдал бы прямой приказ на запуск командованию Генштаба и резервным командованиям, которые владеют ядерными кодами. Такие приказы быстро передаются по различным системам связи в подразделения стратегических ракетных войск, которые затем открывают огонь по США и Европе", - добавляет Reuters. 

Ядерные угрозы Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.

По словам Путина, Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.

По состоянию на май 2023 года, по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут диктатора ядерного удара по Украине.

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