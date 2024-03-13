В ЗМІ розповіли, скільки ядерної зброї у Росії та хто нею керує

Серед 5580 ядерних боєголовок:

1200 виведені з експлуатації, але в основному неушкоджені;

4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності і тактичними ядерними силами меншої дальності.

Зокрема Росія розгорнула близько 1710 стратегічних боєголовок, серед яких:

близько 870 на балістичних ракетах наземного базування;

близько 640 на балістичних ракетах підводних човнів;

можливо, 200 на базах важких бомбардувальників.

Під час холодної війни Радянський союз володів піковою кількістю ядерних боєголовок - близько 40 тисяч, а Сполучені Штати Америки (США) - близько 30 тисяч.

У яких випадках Росія може застосувати ядерну зброю

Відповідно до ядерної доктрини Росії до 2020 року, країна-терорист може застосувати ядерну зброю:

у відповідь на напад на країну із застосування ядерної зброї, чи іншої зброї масового знищення;

у разі застосування звичайної зброї проти Росії, "коли саме існування держави буде поставлено під загрозу".

"Хоча ядерні заяви і погрозлива риторика Росії викликають велике занепокоєння, російський ядерний арсенал і операції мало змінилися з часу наших оцінок 2023 року, окрім поточної модернізації", - зазначила Федерація американських вчених (ФАС)

Водночас додається, що у майбутньому, кількість боєголовок, які призначені для російських стратегічних сил, може збільшитись через те, що ракети з однією боєголовкою замінюються ракетами, оснащеними кількома боєголовками.

Чи планує Росія ядерні випробування

За словами диктатора Володимира Путіна, Росія розгляне можливість випробування ядерної зброї, якщо США проведуть аналогічні випробування.

Торік Путін підписав закон про відкликання ратифікації Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Після розпаду Радянського союзу в 1991 році, лише кілька країн випробували ядерну зброю:

США - в 1992 році;

Китай та Франція - в 1996 році;

Індія та Пакистан - в 1998 році;

Північна Корея - в 2017 році.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був підписаний Росією в 1996 році і ратифікований у 2000 році. США підписали документ у 1996 році, але досі не ратифікували його.

Хто віддає наказ про застосування ядерної зброї

Російський диктатор є остаточною особою, яке приймає рішення щодо застосування ядерної зброї. Так звана "ядерна валіза" завжди знаходиться при ньому. Також вважається, що такі "валізи" мають міністр оборони Росії Сергій Шойгу й голова Генерального штабу Валерій Герасимов.

"По суті, валіза є засобом зв'язку, який пов'язує президента з вищим військовим керівництвом, а потім з ракетними військами через надсекретну електронну командно-контрольну мережу "Казбек"", - пояснює видання.

Як облаштована "ядерна валіза"

Згідно з кадрами одного з російських телеканалів, "валіза" має безліч кнопок. У розділі під назвою "команда" є дві кнопки: "запуск" та "скасування". Валіза активується спеціальною флешкартою.

"Якби Росія вважала, що їй загрожує стратегічна ядерна атака, президент через портфелі віддав би прямий наказ на запуск командуванню Генштабу і резервним командуванням, які володіють ядерними кодами. Такі накази швидко передаються різними системами зв'язку до підрозділів стратегічних ракетних військ, які потім відкривають вогонь по США і Європі", - додає Reuters.

Ядерні погрози Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

За словами Путіна, Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

Станом на травень 2023 року, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від диктатора ядерного удару по Україні.