Около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине
Около трети (29%) жителей России считают, что их руководство готово применить ядерное оружие против Украины "в случае необходимости", обратного мнения придерживаются 60%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".
Больше всего респондентов, видящих такую готовность руководства России, представлено среди граждан 25-39 лет (34%) и тех, кто считает, что страна движется по неверному пути.
Около трети (29%) опрошенных считают оправданным использование Россией ядерного оружия против Украины. Однако чуть более половины (56%) - полагают, что применение такого вида вооружений не может быть оправдано.
Опрос "Левада-центра" проведен 20 -26 апреля 2023 года среди 1623 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.
По данным "Левада-центра", в апреле 2023 года поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. Однако большинство считают, что трудности еще впереди, а более 60% с тревогой ожидают наступления ВСУ, вооруженных западной техникой.
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