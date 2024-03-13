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Путин объявил о готовности к ядерной войне, если США отправят войска в Украину

мос, Среда 13 марта 2024 08:21
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Путин объявил о готовности к ядерной войне, если США отправят войска в Украину Фото: Путин угрожает ядерной войной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска на Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телекомпании "Россия 1" и агентству РИА Новости.

"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы", - заявил 71-летний Путин в ответ на вопрос, действительно ли страна готова к ядерной войне.

Путин заявил, что США понимают, что если они разместят войска на территории Украины, Россия будет рассматривать этот шаг как к интервенции.

"(В США) достаточно специалистов в области российско-американских отношений и в области стратегического сдерживания. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", - заявил Путин.

Угрозы Путина

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. В США уже заявили, что не планируют посылать своих военных в Украину.

По данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина "реальна".

Ранее Путин несколько раз угрожал развязать ядерную войну, если Запад отправит войска для боевых действий в Украину.

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