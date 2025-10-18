RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В СМИ рассказали, как Путин может добраться в Будапешт для встречи с Трампом

Иллюстративное фото: самолет президента РФ Ил-96-300 (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште будет вынужден облететь большинство стран Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Air Live.

Отмечается, что из-за санкций ЕС и запрета на использование воздушного пространства для российских самолетов после вторжения РФ в Украину, правительственные борта России, включая президентский Ил-96, не могут пролетать над большинством европейских стран.

Таким образом, маршрут Путина в Венгрию должен обходить почти все государства-члены ЕС, даже несмотря на то, что сама Венгрия принадлежит к этому блоку.

Обходной маршрут может достигать около 5000 км и увеличить время полета примерно на три часа по сравнению с прямым маршрутом в 1500 км.

"Хотя президентский Ил-96 способен преодолевать большие расстояния, удлиненный маршрут потребует тщательной координации с авиадиспетчерами Турции и Сербии, а также предвидения резервных вариантов в случае погодных или дипломатических осложнений", - отмечает издание.

Эксперты по безопасности отмечают, что даже обходной перелет над Черным морем будет иметь операционные риски, учитывая военную активность в этом регионе.

В издании отметили, что пока официальный план полета не обнародован, однако наиболее вероятным маршрутом считается коридор через воздушное пространство Турции и Сербии.

Карта: интернет-издание Airlive (airlive.net)

Саммит Трампа и Путина в Будапеште

В четверг, 16 октября, Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с главой Кремля, который состоится в течение следующих двух недель в Будапеште. Лидеры обсудят пути завершения войны в Украине.

Трамп выбрал Венгрию из-за уважения к премьер-министру Виктору Орбану и стабильности страны.

Орбан заявил о готовности Венгрии к саммиту.

Добавим, что встреча Трампа и Путина будет двусторонней - президент Зеленский будет на связи в статусе посредника.

