В Польше впервые поврежден жилой дом в результате атаки российского дрона, - СМИ

В Польше сообщили о повреждении крыши жилого дома и автомобиля после того, как ночью российские дроны вторглись в небо страны и были сбиты авиацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polstat News
Инцидент произошел в селе Вырики (Влодавский район) в Люблинском воеводстве.
Официально информацию не подтвердили, но в издания есть комментарий подполковника Воеводского управления полиции в Люблине, который сообщил об отсутствии пострадавших.
В эфире Polsat News высказался также староста Влодавского повета Мариуш Занько.
"В селе Вырыки произошел инцидент, в результате которого был поврежден один жилой дом. Подробности пока точно неизвестны, мы не знаем, упал ли на здание сам дрон и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона", - сказал он.
Также староста добавил, что местные жители рассказали ему, как слышали взрыв и видели польские истребители.
"Ситуация довольно сложная и тревожная, жители действительно очень обеспокоены", - подытожил Занько.
В ночь на 10 сентября польское небо нарушили российские дроны. Речь идет о по меньшей мере 8 беспилотниках.
Польша подняла авиацию для ликвидации объектов, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.
В воздушном пространстве страны также находился истребитель F-35, о чем свидетельствовали данные сервиса Flightradar24.
Также в Польше в связи с инцидентом закрыли воздушное пространство четырех аэропортов.
Утром 10 сентября операция по нейтрализации беспилотников еще продолжалась, о чем сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.
Периодически ранее дроны РФ могли нарушить польское небо, однако это были случаи с 1-2 БпЛА, не предоставляющих угрозы. К примеру, случай 3 сентября, когда два беспилотника РФ залетели на территорию страны.