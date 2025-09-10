В Польше впервые поврежден жилой дом в результате атаки российского дрона, - СМИ

Инцидент произошел в селе Вырики (Влодавский район) в Люблинском воеводстве.

Официально информацию не подтвердили, но в издания есть комментарий подполковника Воеводского управления полиции в Люблине, который сообщил об отсутствии пострадавших.

В эфире Polsat News высказался также староста Влодавского повета Мариуш Занько.

"В селе Вырыки произошел инцидент, в результате которого был поврежден один жилой дом. Подробности пока точно неизвестны, мы не знаем, упал ли на здание сам дрон и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона", - сказал он.

Также староста добавил, что местные жители рассказали ему, как слышали взрыв и видели польские истребители.

"Ситуация довольно сложная и тревожная, жители действительно очень обеспокоены", - подытожил Занько.