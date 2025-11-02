Во время комбинированных ударов по Днепропетровской области погибли военные ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группировки войск "Восток".

В заявлении отметили, что 1 ноября 2025 года российские оккупанты совершили атаки по общинам в Днепропетровской области, в частности были атакованы Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская общины.

"В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сообщили в ВСУ.

По словам военных, сейчас работают соответствующие правоохранительные органы. Ведутся проверки обстоятельств событий, в частности по соблюдению и выполнению требований и распоряжений Главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины.

"Проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах", - отметили в группировке войск.