Во время комбинированных ударов по Днепропетровской области погибли военные ВСУ
В результате серии комбинированных ракетно-дроновых ударов российских оккупантов по Днепропетровской области 1 ноября погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группировки войск "Восток".
В заявлении отметили, что 1 ноября 2025 года российские оккупанты совершили атаки по общинам в Днепропетровской области, в частности были атакованы Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская общины.
"В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сообщили в ВСУ.
По словам военных, сейчас работают соответствующие правоохранительные органы. Ведутся проверки обстоятельств событий, в частности по соблюдению и выполнению требований и распоряжений Главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины.
"Проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах", - отметили в группировке войск.
Напомним, что 1 ноября российские оккупанты совершили атаку на магазин на Днепропетровщине вечером 1 ноября. Враг атаковал магазин в Самарском районе, в результате удара есть погибшие и раненые. К сожалению, среди четырех погибших оказались дети.
Также от атак врага за вечер и ночь пострадали Павлоградская, Никопольская и Синельниковская громады. Оккупанты били по ним ракетами, артиллерией и дронами. Есть повреждения и пострадавшие.