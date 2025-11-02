ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Во время комбинированных ударов по Днепропетровской области погибли военные ВСУ

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 16:36
UA EN RU
Во время комбинированных ударов по Днепропетровской области погибли военные ВСУ Иллюстративное фото: из-за ударов россиян есть жертвы среди военных ВСУ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В результате серии комбинированных ракетно-дроновых ударов российских оккупантов по Днепропетровской области 1 ноября погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группировки войск "Восток".

В заявлении отметили, что 1 ноября 2025 года российские оккупанты совершили атаки по общинам в Днепропетровской области, в частности были атакованы Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская общины.

"В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сообщили в ВСУ.

По словам военных, сейчас работают соответствующие правоохранительные органы. Ведутся проверки обстоятельств событий, в частности по соблюдению и выполнению требований и распоряжений Главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины.

"Проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах", - отметили в группировке войск.

Напомним, что 1 ноября российские оккупанты совершили атаку на магазин на Днепропетровщине вечером 1 ноября. Враг атаковал магазин в Самарском районе, в результате удара есть погибшие и раненые. К сожалению, среди четырех погибших оказались дети.

Также от атак врага за вечер и ночь пострадали Павлоградская, Никопольская и Синельниковская громады. Оккупанты били по ним ракетами, артиллерией и дронами. Есть повреждения и пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН