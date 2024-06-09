СМИ назвали страны, которых Франция пригласила в коалицию по обучению военных в Украине

Глава генерального штаба Франции Тьерри Бюркар на прошлой неделе направил письма около 10 стран с предложением присоединиться к многонациональной коалиции по тренировке военных в Украине. Письма направили странам Балтии, Польши, Дании, Швеции, Великобритании, Нидерландам и США.

Как отмечают европейские дипломаты, президент Франции Эммануэль Макрон пытается продвинуть идею обучения военных на территории Украины в рамках существующей миссии EUMAM. Но в таком случае нужно сменить мандат миссии.

Многие страны выступают против такой идеи, в частности, опасаясь, что существует риск втянуть Запад в войну.

Однако в дипломатических кругах ЕС также говорят о том, что есть веские основания учить бойцов ВСУ на территории Украины. Военные были бы более приспособлены и им не нужно было бы ехать за границу для обучения.