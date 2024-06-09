ЗМІ назвали країни, яких Франція запросила до коаліції з навчання військових в Україні

Франція запропонувала партнерам приєднатись до коаліції з навчання військових на території України. Звернення направили декільком країнам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Голова генерального штабу Франції Тьєррі Бюркар минулого тижня направив листи до близько 10 країн з пропозицією приєднатися до багатонаціональної коаліції з тренування військових в Україні. Листи надіслали країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США.
Як зазначають європейські дипломати, президент Франції Еммануель Макрон намагається просунути ідею навчання військових на території України у рамках існуючої місії EUMAM. Але у такому випадку потрібно змінити мандат місії.
Багато країн виступають проти такої ідеї, зокрема, побоюючись, що існує ризик втягнути Захід у війну.
Проте у дипломатичних колах ЄС також говорять про те, що є вагомі підстави навчати бійців ЗСУ на території України. Військові були б пристосованіші і їм не потрібно було б їхати за кордон для навчання.
Нагадаємо, раніше Франція заявила, що готова направити своїх військових інструкторів в Україну для навчання українських захисників. Росія вже встигла пригрозити Франції за ідею направити інструкторів.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж хотів би створити коаліцію разом з партнерами, щоб навчати українських військових на їх території.
Український президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію Макрона.
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