СМИ назвали четыре сценария вмешательства Трампа в Иран

Ограниченный символический удар

Первый сценарий предполагает минимальный удар или серию точечных атак, призванных послать политический сигнал и выполнить обещание Трампа ответить в случае жестокого подавления протестов в Иране.

Потенциальными целями могут стать базы Корпуса стражей Исламской революции, ракетные объекты или даже отдельные официальные здания в Тегеране. Для усиления символизма США могут выбрать резонансную цель в столице.

Масштабная бомбардировочная кампания

Второй вариант предполагает длительные и интенсивные удары, направленные на серьезное ослабление режима.

Речь идет не только о поражении штаб-квартир и министерств, но и об уничтожении сети баз и промежуточных пунктов КСИР и подконтрольного ему ополчения "Басидж" по всей стране. Такой подход имеет целью остановить репрессии и заставить власть изменить курс.

Устранение верховного лидера

Третий сценарий, по оценке СМИ, является наиболее радикальным и предусматривает похищение или убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В The Telegraph отмечают, что после успешных операций США за рубежом такой вариант может рассматриваться в Вашингтоне как способ быстрого изменения баланса сил.

В то же время существует риск, что иранское общество воспримет это как предательство ожиданий полного демонтажа режима.

Кибератака против режима

Четвертый сценарий называют самым мощным "некинетическим" вариантом. Он предусматривает масштабные кибератаки для парализации государственных коммуникаций Ирана, а также обеспечения стабильного доступа к интернету для населения через терминалы Starlink.

Цель - усилить координацию протестных движений и одновременно заблокировать каналы государственной пропаганды, избегая прямого военного конфликта.