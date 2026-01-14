СМИ назвали четыре сценария вмешательства Трампа в Иран

Президент США Дональд Трамп рассматривает четыре основных сценария вмешательства в ситуацию в Иране. Они могут включать военные удары, убийство Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и кибератаки против режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Первый сценарий предполагает минимальный удар или серию точечных атак, призванных послать политический сигнал и выполнить обещание Трампа ответить в случае жестокого подавления протестов в Иране.
Потенциальными целями могут стать базы Корпуса стражей Исламской революции, ракетные объекты или даже отдельные официальные здания в Тегеране. Для усиления символизма США могут выбрать резонансную цель в столице.
Второй вариант предполагает длительные и интенсивные удары, направленные на серьезное ослабление режима.
Речь идет не только о поражении штаб-квартир и министерств, но и об уничтожении сети баз и промежуточных пунктов КСИР и подконтрольного ему ополчения "Басидж" по всей стране. Такой подход имеет целью остановить репрессии и заставить власть изменить курс.
Третий сценарий, по оценке СМИ, является наиболее радикальным и предусматривает похищение или убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
В The Telegraph отмечают, что после успешных операций США за рубежом такой вариант может рассматриваться в Вашингтоне как способ быстрого изменения баланса сил.
В то же время существует риск, что иранское общество воспримет это как предательство ожиданий полного демонтажа режима.
Четвертый сценарий называют самым мощным "некинетическим" вариантом. Он предусматривает масштабные кибератаки для парализации государственных коммуникаций Ирана, а также обеспечения стабильного доступа к интернету для населения через терминалы Starlink.
Цель - усилить координацию протестных движений и одновременно заблокировать каналы государственной пропаганды, избегая прямого военного конфликта.
С конца 2025 года в Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране среди предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты по отношению к доллару США.
К акциям протеста присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к режиму, в частности Кум в центральной части страны и Мешхед на северо-востоке.
По последним данным, количество погибших во время протестов может достигать 12 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные акции, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".
Кроме того, он пообещал принять "очень решительные меры", если иранские власти начнут казнить участников протестов на этой неделе.