ЗМІ назвали чотири сценарії втручання Трампа в Іран

Обмежений символічний удар

Перший сценарій передбачає мінімальний удар або серію точкових атак, покликаних надіслати політичний сигнал і виконати обіцянку Трампа відповісти у разі жорстокого придушення протестів в Ірані.

Потенційними цілями можуть стати бази Корпусу вартових Ісламської революції, ракетні об’єкти або навіть окремі офіційні будівлі в Тегерані. Для посилення символізму США можуть обрати резонансну ціль у столиці.

Масштабна бомбардувальна кампанія

Другий варіант передбачає тривалі та інтенсивні удари, спрямовані на серйозне ослаблення режиму.

Йдеться не лише про ураження штаб-квартир і міністерств, а й про знищення мережі баз та проміжних пунктів КВІР і підконтрольного йому ополчення "Басідж" по всій країні. Такий підхід має на меті зупинити репресії та змусити владу змінити курс.

Усунення верховного лідера

Третій сценарій, за оцінкою ЗМІ, є найбільш радикальним і передбачає викрадення або вбивство Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

У The Telegraph зазначають, що після успішних операцій США за кордоном такий варіант може розглядатися у Вашингтоні як спосіб швидкої зміни балансу сил.

Водночас існує ризик, що іранське суспільство сприйме це як зраду очікувань повного демонтажу режиму.

Кібератака проти режиму

Четвертий сценарій називають найпотужнішим "некінетичним" варіантом. Він передбачає масштабні кібератаки для паралізації державних комунікацій Ірану, а також забезпечення стабільного доступу до інтернету для населення через термінали Starlink.

Мета - посилити координацію протестних рухів і водночас заблокувати канали державної пропаганди, уникаючи прямого військового конфлікту.