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СМИ узнали, сколько ракет ATACMS США передали Украине

Иллюстративное фото: СМИ узнали, сколько ракет ATACMS США передали Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина получила менее дюжины (12) дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"За последние несколько дней в Украину поставили менее дюжины ракет (ATACMS - ред.)", - приводит издание слова неназванного чиновника. 

Журналисты уточняют, что появление на фронте таких ракет дает Украине возможность наносить удары по российским целям, которые находятся на большом расстоянии. При этом бойцы ВСУ оставаются в безопасной зоне. 

В AP отмечают, что официальные лица не имели права публично обсуждать этот вопрос до официального объявления и говорили об этом на условиях анонимности.

ATACMS уже в Украине

Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные подтвердили удар по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске. 

Позже издание The Washington Post сообщило, что ВСУ для атаки использовали дальнобойные ракеты ATACMS. Их поставки официальные лица США все еще не подтверждали. 

При этом президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил применение ATACMS в Украине

 

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