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ЗМІ дізналися, скільки ракет ATACMS США передали Україні

Ілюстративне фото: ЗМІ дізналися, скільки ракет ATACMS США передали Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна отримала менше дюжини (12) далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"За останні кілька днів в Україну поставили менше дюжини ракет (ATACMS - ред.)", - наводить видання слова неназваного чиновника.

Журналісти уточнюють, що поява на фронті таких ракет дає Україні можливість завдавати ударів по російським цілям, що знаходяться на великій відстані. При цьому бійці ЗСУ залишаються у безпечній зоні.

В AP зазначають, що офіційні особи не мали права публічно обговорювати це питання до офіційного оголошення та говорили про це на умовах анонімності.

ATACMS вже в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше видання The Washington Post повідомило, що ЗСУ для атаки використовували далекобійні ракети ATACMS. Їхні поставки офіційні особи США все ще не підтверджували.

При цьому президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив застосування ATACMS в Україні.

 

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