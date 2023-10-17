ЗМІ дізналися, скільки ракет ATACMS США передали Україні

"За останні кілька днів в Україну поставили менше дюжини ракет (ATACMS - ред.)", - наводить видання слова неназваного чиновника.

Журналісти уточнюють, що поява на фронті таких ракет дає Україні можливість завдавати ударів по російським цілям, що знаходяться на великій відстані. При цьому бійці ЗСУ залишаються у безпечній зоні.

В AP зазначають, що офіційні особи не мали права публічно обговорювати це питання до офіційного оголошення та говорили про це на умовах анонімності.

ATACMS вже в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше видання The Washington Post повідомило, що ЗСУ для атаки використовували далекобійні ракети ATACMS. Їхні поставки офіційні особи США все ще не підтверджували.

При цьому президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив застосування ATACMS в Україні.