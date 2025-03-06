СМИ узнали место и дату встречи топ-чиновников Украины и США

Анонс встречи

Напомним, отношения между странами ухудшились после ссоры Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

Но вчера, 5 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Они договорились о встрече переговорных команд Украины и США в ближайшее время.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, подчеркнул, что США и Украина возобновили работу. Он выразил надежду на содержательную встречу, которая пройдет на следующей неделе.

Стоит заметить, что на 10 марта запланирован визит Зеленского в Саудовскую Аравию. Глава украинского государства должен был поехать туда 19 февраля, но визит перенесли из-за переговоров российских и американских чиновников в Эр-Рияде.

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