ЗМІ дізналися місце і дату зустрічі топ-чиновників України та США

"Рубіо (держсекретар США Марко Рубіо - ред.), Віткофф (спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф - ред.) та Волтц (радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц - ред.) у вівторок вирушать до Ер-Ріяду, щоб зустрітися з українцями, зокрема і з Єрмаком (керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком - ред.)", - написала кореспондент Fox News.

У свою чергу Axios з посиланням на кілька джерел пише, що сама зустріч пройде в середу, 12 березня.

За інформацією видання, президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію 10 березня. Вже 11 березня він, ймовірно, проведе зустріч із наслідним принцем Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом.