ЗМІ дізналися місце і дату зустрічі топ-чиновників України та США

Українські та американські чиновники проведуть зустріч уже наступного тижня. Імовірно, вона відбудеться у середу, 12 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Fox News Джекі Генріх у соцмережі X та Axios.
"Рубіо (держсекретар США Марко Рубіо - ред.), Віткофф (спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф - ред.) та Волтц (радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц - ред.) у вівторок вирушать до Ер-Ріяду, щоб зустрітися з українцями, зокрема і з Єрмаком (керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком - ред.)", - написала кореспондент Fox News.
У свою чергу Axios з посиланням на кілька джерел пише, що сама зустріч пройде в середу, 12 березня.
За інформацією видання, президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію 10 березня. Вже 11 березня він, ймовірно, проведе зустріч із наслідним принцем Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом.
Нагадаємо, відносини між країнами погіршилися після сварки Зеленського і президента США Дональда Трампа в Білому домі.
Але вчора, 5 березня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з нацбезпеки Майком Волтцом. Вони домовилися про зустріч переговорних команд України та США найближчим часом.
Водночас президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 березня, наголосив, що США та Україна відновили роботу. Він висловив сподівання на змістовну зустріч, яка відбудеться наступного тижня.
Варто зауважити, що на 10 березня заплановано візит Зеленського до Саудівської Аравії. Глава української держави мав поїхати туди 19 лютого, але візит перенесли через переговори російських і американських чиновників в Ер-Ріяді.
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