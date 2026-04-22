СМИ узнали, когда Украина возобновит транзит нефти по "Дружбе"

Украина возобновит прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" уже в среду - это может разблокировать кредит ЕС для Киева на 90 миллиардов евро.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Украинская компания "Укртранснафта" официально сообщила о завершении ремонта нефтепровода.

"АО "Укртранснафта" официально сообщила MOL о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба", а также о прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, действовавших с 27 января 2026 года, по состоянию на 18:00 21 апреля 2026 года", - говорится в заявлении MOL.

Транзит нефти в Венгрию и Словакию готовы восстановить уже в среду, сообщают источники Reuters.

Что известно о прекращении работы нефтепровода "Дружба"

Напомним, в январе российский беспилотник повредил трубопровод на западе Украины. После этого поставки нефти в Венгрию и Словакию прекратились.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого отстранили от должности на выборах 12 апреля, и правительство Словакии обвинили Украину в задержке ремонта. Киев это отрицал.

В ответ Венгрия заблокировала выделение помощи Украине.