США решили не входить в Газу: военных разместят в Израиле

Соединенные Штаты не будут вводить свои войска в Газу. Мир будет достигнут без их присутствия в анклаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в Х, Telegram Clash Report и издание The Times of Israel .

В частности, с соответствующим заявлением выступил адмирал CENTCOM Брэд Купер, который находится в Израиле и руководит миссией по стабилизации ситуации.

"Только что вернулся из поездки в Газу, где я информировал о том, как мы продвигаемся вперед в создании Военно-гражданского координационного центра (CMCC) под руководством CENTCOM, который будет координировать деятельность по поддержке стабилизации после конфликта", - заявил Купер.

В то же время он уточнил, что США не будут направлять своих военных непосредственно в Газу.

"Американские солдаты отвечают на призыв обеспечить мир на Ближнем востоке, поддерживая главнокомандующего в этот исторический момент. Эта великая задача будет выполнена без ввода американских войск в Газу", - добавил адмирал.

Как уточняет Clash Report, около 200 солдат США направляются в Израиль, а не в Газу, чтобы наблюдать за соблюдением перемирия.

Тем временем The Times of Israel написало, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и адмирал Брэд Купер посетили израильские войска на базе в Газе, чтобы убедиться в завершении согласованного вывода военных. На данный момент оба чиновника уже вернулись в Израиль.