США решили не входить в Газу: военных разместят в Израиле

Суббота 11 октября 2025 17:10
UA EN RU
США решили не входить в Газу: военных разместят в Израиле Фото: стабилизацию намерены достигнуть без ввода американских войск в Газу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты не будут вводить свои войска в Газу. Мир будет достигнут без их присутствия в анклаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в Х, Telegram Clash Report и издание The Times of Israel.

В частности, с соответствующим заявлением выступил адмирал CENTCOM Брэд Купер, который находится в Израиле и руководит миссией по стабилизации ситуации.

"Только что вернулся из поездки в Газу, где я информировал о том, как мы продвигаемся вперед в создании Военно-гражданского координационного центра (CMCC) под руководством CENTCOM, который будет координировать деятельность по поддержке стабилизации после конфликта", - заявил Купер.

В то же время он уточнил, что США не будут направлять своих военных непосредственно в Газу.

"Американские солдаты отвечают на призыв обеспечить мир на Ближнем востоке, поддерживая главнокомандующего в этот исторический момент. Эта великая задача будет выполнена без ввода американских войск в Газу", - добавил адмирал.

Как уточняет Clash Report, около 200 солдат США направляются в Израиль, а не в Газу, чтобы наблюдать за соблюдением перемирия.

Тем временем The Times of Israel написало, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и адмирал Брэд Купер посетили израильские войска на базе в Газе, чтобы убедиться в завершении согласованного вывода военных. На данный момент оба чиновника уже вернулись в Израиль.

Мир в Газе и присутствие военных

Напомним, в начале октября президент США Дональд Трамп разработал план по завершению войны между Израилем и ХАМАС. Документ включает в себя 20 пунктов, а также предусматривает создание международного "Совета мира".

Уже 9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана США. Таким образом, Израиль сократит присутствие войск в Секторе Газа, а также стороны освободят заложников.

На днях Трамп уточнил, что освобождение заложников, предположил, начнется в понедельник 13 октября.

Также в СМИ была информация, что США направят 200 американских военных в Израиль для обеспечения стабильности в Секторе Газа. При этом некоторые медиа писали, что они якобы должны стать между ЦАХАЛом и палестинцами. Но теперь, исходя из слов адмирала стало ясно, что войск США в Газе не будет.

Соединенные Штаты Америки Израиль Сектор Газа
