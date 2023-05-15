Ищут пилота на болотах. В Брянской области косвенно подтвердили катастрофу Су-34
Власти Стародубского округа российской Брянской области подтвердили факт крушения Су-34 в субботу, 13 мая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Медуза".
По данным СМИ, в понедельник, 15 мая, властями округа было опубликовано сообщение с просьбой к жителям о помощи в поисках пилота.
"Уважаемые жители округа, с целью организации поиска в болотистой местности второго пилота экипажа разбившегося самолета, просим оказать помощь лодками и болотными сапогами. Сбор желающих помочь завтра 16 мая в 8:30 у здания администрации округа", - сказано в нем.
Фото: скриншот
Напомним, в субботу, 13 мая, по неофициальным данным в Брянской области разбились четыре российских военных борта: два вертолета Ми-8, а также самолеты Су-34 и Су-35. Однако в минобороны РФ до сих пор не прокомментировали данную информацию.
Официально губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт аварии только одного вертолета Ми-8.
До этого стало известно, что в Брянской области упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем свалился на частный дом.
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