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СМИ узнали имя заказчика захвата инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии

13:56 03.06.2026 Ср
3 мин
Захват инкассаторов был заранее спланированной политической операцией
aimg Елена Чупровская
Фото: Орбан лично приказал остановить конвой "Ощадбанка" и сам назвал дату рейда (Getty Images)

Рейд против конвоя "Ощадбанка" 5 марта возле Будапешта был не случайной проверкой, а заранее спланированной политической операцией с конкретным исполнителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование венгерского издания Telex.

Орбан назвал дату

Венгерские журналисты выяснили: решение о проведении рейда 5 марта принял лично тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - без всякого юридического основания.

"Правительство, а именно Виктор Орбан, решил, что 5 марта нужно провести рейд на украинский "золотой конвой", хотя с профессиональной точки зрения для этого не было никаких оснований - выяснилось из тех кулуарных разговоров, которые Telex провел в течение последних недель с источниками, осведомленными в деле или причастными к нему", - говорится в публикации.

Дату подтвердило и само правительственное Управление по защите Конституции.

"В начале марта от Государственного секретариата по надзору за службами гражданской национальной безопасности при кабинете премьер-министра поступило решение, согласно которому рейд на автомобили, перевозящие деньги, должен состояться 5 марта", - говорится в комментарии ведомства изданию Telex.

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Кто выполнял и кто следил

Государственный секретариат выполнял указания Орбана. В день нападения на конвой он получал обновления о ходе операции в режиме реального времени.

Несколько независимых друг от друга источников подтвердили: именно премьер настаивал на проведении операции.

Зачем это было нужно

По данным источников Telex, Орбан решил действовать в ответ на "перекрытие" Украиной нефтепровода "Дружба", поврежденного российскими ударами. Он был убежден, что Киев делает это намеренно - по политическим соображениям, а не из-за объективной невозможности ремонта.

Параллельно с рейдом венгерское правительство запустило информационную атаку. Медиаимперия партии "Фидес" распространяла изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, - на них украинских инкассаторов подавали как задержанных преступников.

Цель была двойная: перевести общественное внимание на якобы сомнительное происхождение средств и намекнуть, что эти деньги финансируют венгерскую оппозицию.

Задержание инкассаторов "Ощада" в Венгрии: как все происходило

5 марта конвой "Ощадбанка", перевозивший наличные и золото на сумму около 80 миллионов долларов из австрийского Raiffeisen Bank в Украину, захватили вблизи Будапешта.

Во время содержания под стражей семеро инкассаторов находились в наручниках. Одному из них между допросами ввели две инъекции. Впоследствии венгерские власти людей отпустили, но приняли закон об изъятии валюты и ценностей.

После захвата конвоя НБУ потребовал от Венгрии немедленно освободить граждан Украины и предоставить официальное объяснение. Нацбанк подчеркнул, что перевозка осуществлялась в рамках международного контракта между Raiffeisen Bank и Ощадбанком и была оформлена в соответствии с действующими таможенными процедурами.

Тем временем венгерская сторона пыталась подкрепить свои действия доказательствами. Будапешт заявил о наличии видеозаписи из туалета автозаправки, на которой якобы видна подделка документов, а также ссылался на новые банкноты, которые "никогда не были в обращении". В МИД Украины эти действия назвали "государственным бандитизмом".

Как сообщало РБК-Украина, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Венгрия вернула все деньги и ценности Ощадбанка в полном объеме - после смены власти в стране.

А уже 18 мая Венгрия отменила депортацию и трехлетний запрет на въезд в Шенген для семи инкассаторов - и удалила все записи из государственных реестров.

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ОщадбанкВенгрияВиктор Орбан