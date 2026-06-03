СМИ узнали имя заказчика захвата инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии

Рейд против конвоя "Ощадбанка" 5 марта возле Будапешта был не случайной проверкой, а заранее спланированной политической операцией с конкретным исполнителем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование венгерского издания Telex.
Венгерские журналисты выяснили: решение о проведении рейда 5 марта принял лично тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - без всякого юридического основания.
"Правительство, а именно Виктор Орбан, решил, что 5 марта нужно провести рейд на украинский "золотой конвой", хотя с профессиональной точки зрения для этого не было никаких оснований - выяснилось из тех кулуарных разговоров, которые Telex провел в течение последних недель с источниками, осведомленными в деле или причастными к нему", - говорится в публикации.
Дату подтвердило и само правительственное Управление по защите Конституции.
"В начале марта от Государственного секретариата по надзору за службами гражданской национальной безопасности при кабинете премьер-министра поступило решение, согласно которому рейд на автомобили, перевозящие деньги, должен состояться 5 марта", - говорится в комментарии ведомства изданию Telex.
Государственный секретариат выполнял указания Орбана. В день нападения на конвой он получал обновления о ходе операции в режиме реального времени.
Несколько независимых друг от друга источников подтвердили: именно премьер настаивал на проведении операции.
По данным источников Telex, Орбан решил действовать в ответ на "перекрытие" Украиной нефтепровода "Дружба", поврежденного российскими ударами. Он был убежден, что Киев делает это намеренно - по политическим соображениям, а не из-за объективной невозможности ремонта.
Параллельно с рейдом венгерское правительство запустило информационную атаку. Медиаимперия партии "Фидес" распространяла изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, - на них украинских инкассаторов подавали как задержанных преступников.
Цель была двойная: перевести общественное внимание на якобы сомнительное происхождение средств и намекнуть, что эти деньги финансируют венгерскую оппозицию.
5 марта конвой "Ощадбанка", перевозивший наличные и золото на сумму около 80 миллионов долларов из австрийского Raiffeisen Bank в Украину, захватили вблизи Будапешта.
Во время содержания под стражей семеро инкассаторов находились в наручниках. Одному из них между допросами ввели две инъекции. Впоследствии венгерские власти людей отпустили, но приняли закон об изъятии валюты и ценностей.
После захвата конвоя НБУ потребовал от Венгрии немедленно освободить граждан Украины и предоставить официальное объяснение. Нацбанк подчеркнул, что перевозка осуществлялась в рамках международного контракта между Raiffeisen Bank и Ощадбанком и была оформлена в соответствии с действующими таможенными процедурами.
Тем временем венгерская сторона пыталась подкрепить свои действия доказательствами. Будапешт заявил о наличии видеозаписи из туалета автозаправки, на которой якобы видна подделка документов, а также ссылался на новые банкноты, которые "никогда не были в обращении". В МИД Украины эти действия назвали "государственным бандитизмом".
Как сообщало РБК-Украина, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Венгрия вернула все деньги и ценности Ощадбанка в полном объеме - после смены власти в стране.
А уже 18 мая Венгрия отменила депортацию и трехлетний запрет на въезд в Шенген для семи инкассаторов - и удалила все записи из государственных реестров.