НБУ сделал заявление после задержания сотрудников Ощадбанка в Венгрии
Нацбанк Украины отреагировал на похищение инкассаторов Ощадбанка в Венгрии и требует объяснений от венгерских властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального банка Украины в Telegram.
По информации Ощадбанка, 5 марта 2026 года два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.
"В составе инкассаторских бригад находилось семь работников банка. Сейчас их местонахождение неизвестно, мобильная связь отсутствует", - говорится в сообщении.
По данным GPS, инкассаторские автомобили могут находиться в центре Будапешта.
Как отметили в НБУ, инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в рамках международного контракта между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк".
Груз, по информации банка, был оформлен в соответствии с международными правилами перевозки и действующими европейскими таможенными процедурами.
В Нацбанке отметили, что требуют от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины, а также официального объяснения причин задержания.
Кроме того, НБУ настаивает на предоставлении информации о месте пребывания инкассаторских автомобилей и груза.
Что предшествовало
Ранее о похищении сотрудников Ощадбанка в Будапеште сообщал министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, семеро украинцев являются работниками государственного банка, которые выполняли рейс между Австрией и Украиной на двух инкассаторских автомобилях.
Они перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.
Также Украина обратится в Европейский Союз относительно "четкой квалификации незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления", добавил Сибига.