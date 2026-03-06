ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

НБУ сделал заявление после задержания сотрудников Ощадбанка в Венгрии

08:23 06.03.2026 Пт
2 мин
Инкассаторы перевозили значительный объем валюты и банковских металлов
aimg Ірина Глухова
НБУ сделал заявление после задержания сотрудников Ощадбанка в Венгрии Фото: здание Нацбанка Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нацбанк Украины отреагировал на похищение инкассаторов Ощадбанка в Венгрии и требует объяснений от венгерских властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального банка Украины в Telegram.

Читайте также: Венгрия взяла в заложники сотрудников Ощадбанка и похитила деньги, - Сибига

По информации Ощадбанка, 5 марта 2026 года два автомобиля инкассаторской службы были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии.

"В составе инкассаторских бригад находилось семь работников банка. Сейчас их местонахождение неизвестно, мобильная связь отсутствует", - говорится в сообщении.

По данным GPS, инкассаторские автомобили могут находиться в центре Будапешта.

Как отметили в НБУ, инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в рамках международного контракта между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк".

Груз, по информации банка, был оформлен в соответствии с международными правилами перевозки и действующими европейскими таможенными процедурами.

В Нацбанке отметили, что требуют от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины, а также официального объяснения причин задержания.

Кроме того, НБУ настаивает на предоставлении информации о месте пребывания инкассаторских автомобилей и груза.

Что предшествовало

Ранее о похищении сотрудников Ощадбанка в Будапеште сообщал министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, семеро украинцев являются работниками государственного банка, которые выполняли рейс между Австрией и Украиной на двух инкассаторских автомобилях.

Они перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.

Также Украина обратится в Европейский Союз относительно "четкой квалификации незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления", добавил Сибига.

