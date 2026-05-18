ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Ощадбанк добился отмены депортации своих инкассаторов из Венгрии

17:50 18.05.2026 Пн
2 мин
Будапешт отменил трехлетний запрет на въезд сотрудникам финучреждения
aimg Валерий Ульяненко
Ощадбанк добился отмены депортации своих инкассаторов из Венгрии Фото: Ощадбанк добился отмены решения Венгрии для семерых инкассаторов (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Венгрия отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд в Шенгенскую зону для семерых украинских инкассаторов Ощадбанка. Все соответствующие записи также удалят из государственных реестров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ощадбанка.

Читайте также: Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"

Причиной для принятия такого решения стало официальное сообщение органа по вопросам конституционной защиты Венгрии. Ведомство отозвало свои предыдущие выводы, согласно которым украинские граждане якобы представляли угрозу для национальной безопасности страны.

Венгерская сторона приняла это решение самостоятельно, не дожидаясь завершения судебного разбирательства в Будапеште. Сообщение об отзыве обвинений поступило уже после того, как Ощадбанк обжаловал предыдущие ограничения в судебном порядке.

Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион отметил, что полная отмена этих ограничений подтверждает правоту финансового учреждения.

"Мы защитили не только права наших людей, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права", - подчеркнул он.

Напомним, 6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля Ощадбанка были незаконно задержаны в Венгрии при перевозке валюты и 9 кг золота. Финучреждение сообщило, что стоимость груза составляла 40 млн долларов и 35 млн евро.

После этого правительство тогдашнего венгерского премьера Виктора Орбана инициировало расследование по подозрению в отмывании денег, а парламент страны принял закон об аресте этих активов. Киев назвал действия Будапешта "кражей" и пригрозил ответственностью виновным.

Отметим, 6 мая украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ощадбанк Венгрия
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым