ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минобороны объявило закупку масштабной партии 155-мм снарядов для сил обороны

20:20 26.06.2026 Пт
1 мин
предыдущий тендер уже принес фронту десятки тысяч дополнительных снарядов
aimg Валерия Абабина
Минобороны объявило закупку масштабной партии 155-мм снарядов для сил обороны Фото: Минобороны объявило новый тендер на дальнобойные 155-мм снаряды (getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності для Сил оборони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова.

Агентство оборонных закупок ДОТ объявляет новый конкурентный тендер на закупку 155 мм артиллерийских выстрелов увеличенной дальности.

К участию приглашаются все производители и поставщики, продукция которых отвечает определенным требованиям. По соображениям безопасности процедура будет проходить в закрытой среде.

По словам Федорова, новый тендер – продолжение системной реформы оборонных закупок. Цель – постепенно переводить все категории закупок на конкурентные процедуры, чтобы минимизировать коррупционные риски и эффективнее расходовать бюджетные средства.

Первый конкурентный тендер по такому подходу стал рекордным по объему закупки дальнобойных 155-мм снарядов.

Соревнования поставщиков сэкономили более 16% ожидаемой стоимости - и позволили направить эти средства на дополнительные десятки тысяч выстрелов для фронта.

Напомним, с 1 января 2026 года все закупки для армии осуществляет единственное Агентство оборонных закупок ДОТ.

В марте Минобороны изменило порядок закупок: для БПЛА, НРК и боеприпасов ввели механизм диверсификации, контракты распределяются между несколькими поставщиками во избежание зависимости от одного производителя.

В апреле НАТО впервые согласовало масштабную финансовую и экспертную поддержку реформы Агентства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Война в Украине
Новости
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Украина и РФ провели третий этап обмена "1000 на 1000"
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN