Минобороны объявило закупку масштабной партии 155-мм снарядов для сил обороны

Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності для Сил оборони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова.

Агентство оборонных закупок ДОТ объявляет новый конкурентный тендер на закупку 155 мм артиллерийских выстрелов увеличенной дальности.

К участию приглашаются все производители и поставщики, продукция которых отвечает определенным требованиям. По соображениям безопасности процедура будет проходить в закрытой среде.

По словам Федорова, новый тендер – продолжение системной реформы оборонных закупок. Цель – постепенно переводить все категории закупок на конкурентные процедуры, чтобы минимизировать коррупционные риски и эффективнее расходовать бюджетные средства.

Первый конкурентный тендер по такому подходу стал рекордным по объему закупки дальнобойных 155-мм снарядов.

Соревнования поставщиков сэкономили более 16% ожидаемой стоимости - и позволили направить эти средства на дополнительные десятки тысяч выстрелов для фронта.