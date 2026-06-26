Міноборони оголосило закупівлю масштабної партії 155-мм снарядів для Сил оборони

Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності для Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності.

До участі запрошуються всі виробники та постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам. З міркувань безпеки процедура проходитиме в закритому середовищі.

За словами Федорова, новий тендер - продовження системної реформи оборонних закупівель. Мета - поступово переводити всі категорії закупівель на конкурентні процедури, щоб мінімізувати корупційні ризики та ефективніше витрачати бюджетні кошти.

Перший конкурентний тендер за таким підходом став рекордним за обсягом закупівлі далекобійних 155-мм снарядів.

Змагання постачальників зекономило понад 16% очікуваної вартості - і дало змогу спрямувати ці кошти на додаткові десятки тисяч пострілів для фронту.