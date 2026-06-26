Міноборони оголосило закупівлю масштабної партії 155-мм снарядів для Сил оборони
Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності для Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.
Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності.
До участі запрошуються всі виробники та постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам. З міркувань безпеки процедура проходитиме в закритому середовищі.
За словами Федорова, новий тендер - продовження системної реформи оборонних закупівель. Мета - поступово переводити всі категорії закупівель на конкурентні процедури, щоб мінімізувати корупційні ризики та ефективніше витрачати бюджетні кошти.
Перший конкурентний тендер за таким підходом став рекордним за обсягом закупівлі далекобійних 155-мм снарядів.
Змагання постачальників зекономило понад 16% очікуваної вартості - і дало змогу спрямувати ці кошти на додаткові десятки тисяч пострілів для фронту.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року усі закупівлі для армії здійснює єдина Агенція оборонних закупівель ДОТ.
У березні Міноборони змінило порядок закупівель: для БПЛА, НРК та боєприпасів запровадили механізм диверсифікації - контракти розподіляються між кількома постачальниками, щоб уникнути залежності від одного виробника.
У квітні НАТО вперше погодило масштабну фінансову та експертну підтримку реформи Агенції.