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Міноборони оголосило закупівлю масштабної партії 155-мм снарядів для Сил оборони

20:20 26.06.2026 Пт
1 хв
Попередній тендер вже приніс фронту десятки тисяч додаткових снарядів
aimg Валерія Абабіна
Міноборони оголосило закупівлю масштабної партії 155-мм снарядів для Сил оборони Фото: Міноборони оголосило новий тендер на далекобійні 155-мм снаряди (getty Images)
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Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності для Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності.

До участі запрошуються всі виробники та постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам. З міркувань безпеки процедура проходитиме в закритому середовищі.

За словами Федорова, новий тендер - продовження системної реформи оборонних закупівель. Мета - поступово переводити всі категорії закупівель на конкурентні процедури, щоб мінімізувати корупційні ризики та ефективніше витрачати бюджетні кошти.

Перший конкурентний тендер за таким підходом став рекордним за обсягом закупівлі далекобійних 155-мм снарядів.

Змагання постачальників зекономило понад 16% очікуваної вартості - і дало змогу спрямувати ці кошти на додаткові десятки тисяч пострілів для фронту.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року усі закупівлі для армії здійснює єдина Агенція оборонних закупівель ДОТ.

У березні Міноборони змінило порядок закупівель: для БПЛА, НРК та боєприпасів запровадили механізм диверсифікації - контракти розподіляються між кількома постачальниками, щоб уникнути залежності від одного виробника.

У квітні НАТО вперше погодило масштабну фінансову та експертну підтримку реформи Агенції.

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