Главная » Жизнь » Изменения

В Украине запускают новый этап реформы оборонных закупок: что изменится с 1 января

Четверг 01 января 2026 14:50
UA EN RU
В Украине запускают новый этап реформы оборонных закупок: что изменится с 1 января Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

С 1 января начинается новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для армии будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что с 1 января все закупки для Украинской армии - вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы - будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины.

По словам Шмыгаля, это означает единую точку ответственности за сферу обеспечения и реализацию комплексной стратегии поставок. Министерство обороны, как и раньше, сохраняет за собой функции формирования политики и осуществления контроля.

"Наблюдательный совет АОЗ продолжит свою работу. В течение января будут назначены члены на вакантные позиции на конкурсной основе", - говорится в заявлении министра.

Он отметил, что реформа оборонных закупок продолжается с 2023 года и уже доказала свою эффективность. По его оценкам, был осуществлен отход от бумажной бюрократии и построена современная цифровая инфраструктура в системе оборонного обеспечения

Шмыгаль также добавил, что ключевым достижением является система DOT-Chain.

"Она позволила оцифровать около 70% документооборота в поставках вооружения и тыловых товаров. Среди других важных результатов: заблаговременное планирование потребностей и контрактирование, налаживание прямого взаимодействия с военными и организация системной работы с рынком", - рассказал он.

Также министр проинформировал, что в 2026 году закупочное агентство Минобороны будет сохранять стратегический курс на цифровизацию, масштабирование DOT-Chain и усиление роли военных в принятии решений через быстрые и адресные инструменты обратной связи.

Реформа оборонных закупок

О модернизации процессов оборонных закупок сообщалось еще в марте 2024 года.

12 декабря 2025 года стало известно, что Министерство обороны Украины впервые запустило закупочные процессы на следующий год еще в текущем.

Это должно гарантировать своевременные и прогнозируемые поставки вооружения и техники для украинской армии.

26 декабря Кабинет министров принял изменения в порядок осуществления оборонных закупок. Также правительство выделило дополнительные 3,1 млрд гривен на финансирование оборонных нужд.

