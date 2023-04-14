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Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, где будут атлеты из РФ или Беларуси

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Пятница 14 апреля 2023 02:15
Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, где будут атлеты из РФ или Беларуси Фото: украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинским национальным сборным командам запретили участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать спортсмены из России или Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ, опубликованный на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Согласно ему, ограничения касаются всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Помимо запрета на участие профильным органам поручено отозвать из командировок официальных делегаций в случае участия на турнирах, где соревнуются российские и белорусские спортсмены.

"В случае выявления фактов, указанных в пункте 2 настоящего приказа (об отзыве из командировок, - ред.), лицам, отвечающим за командировку соответствующих официальных делегаций, обеспечить возвращение участников этих официальных делегаций на территорию Украины или в места, откуда они были командированы ", – говорится в документе.

Также спортивным федерациям рекомендуют мониторить возможное участие атлетов из России и Беларуси на международных соревнованиях и информировать Минмолодежьспорта в случае выявления таких фактов.

А руководителям самостоятельных структурных подразделений министерства теперь необходимо мониторить участие представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальной, а также представляющих их атлетов в международных спортивных соревнованиях с участием спортсменов из России и Беларуси.

"В случае выявления таких фактов представлять в установленном порядке соответствующие документы в Комиссию для предоставления спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса", - говорится в документе.

Напомним, что Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение Международного олимпийского комитета.

Ранее стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.

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