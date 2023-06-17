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Не запрещено. Минмолодежьспорт изменило решение об участии в соревнованиях с россиянами

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Киев, Суббота 17 июня 2023 20:31
Не запрещено. Минмолодежьспорт изменило решение об участии в соревнованиях с россиянами Фото: Минмолодежьспорт изменило приказ об участии в соревнованиях с россиянами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство молодежи и спорта изменило текст приказа, которым запрещалось участие украинских спортсменов в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий приказ министерства.

Первый пункт приказа от 13 апреля предусматривал запрещение официальным украинским делегациям принимать участие на турнирах с атлетами из России и Беларуси. Однако новым приказом этот пункт был изменен.

Теперь в приказе министерства вместо "запрета" указано "не командировать" украинские делегации на соревнования с российскими и белорусскими спортсменами.

Остальные пункты приказа министерства изменений не претерпели.

Разрешение россиянам соревноваться и реакция Украины

Напомним, ряд международных спортивных федераций разрешили российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Кроме того, Международный олимпийский комитет не исключает разрешение российским спортсменам на участие в Олимпийских играх 2024 года. Однако, если и разрешат, то выступать россияне будут под нейтральным флагом.

Украина выступает против доступа россиян в соревнования. Но поскольку международные федерации не прислушались к просьбам Украины, Минмолодежьспорт решил бойкотировать такие соревнования.

Так, 13 апреля министерство издало приказ, которым запретило украинским федерациям участвовать в соревнованиях с россиянами. За нарушение запрета угрожали лишить федерацию статуса национальной.

Поэтому украинская олимпийская сборная была вынуждена пропустить ряд стартов в различных видах спорта, в частности, чемпионат мира по дзюдо, а также мировое первенство по тхэквондо.

Напомним, МОК определил день воспламенения олимпийского огня перед ОИ-204.

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