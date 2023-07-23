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Украина может отказаться от запрета участвовать в соревнованиях с россиянами

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Украина, Воскресенье 23 июля 2023 19:18
Украина может отказаться от запрета участвовать в соревнованиях с россиянами Фото: министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт (kmu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина рассматривает вариант отказа от бойкота спортивных соревнований, в которых участвуют атлеты из России или Белоруси.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам министра, переговоры со всеукраинскими федерациями и спортсменами уже начались.

Причиной отмены бойкота, как отметил Гутцайт, может стать официальное не приглашение России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в Париж.

"Конечно, нам нужно участвовать сейчас во всех квалификационных соревнованиях. Если Россия и Беларусь не будут официально приглашены на Олимпийские игры-2024, мы сейчас рассматриваем вопрос возвращения наших спортсменов к квалификационным соревнованиям", - подчеркнул министр.

Бойкот украинских спортсменов

В апреле этого года Министерство молодежи и спорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Белоруси. Ограничения относятся ко всем представителям олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации обязаны отозвать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

К слову, ранее Международная федерация плавания отложила рассмотрение возвращения РФ и Белоруси в соревнование к лету.

В то же время игрок киевского футбольного клуба "Динамо" Денис Бойко, ставший 11 послом инициативы "Спортивный фронт", считает, что международные ассоциации должны не допускать россиян и белорусов даже под нейтральным флагом, чтобы сейчас украинским спортсменам не приходилось принимать непростые решения.

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