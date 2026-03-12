Испугался мобилизации: член венгерской делегации отказался ехать в Украину

Один из членов венгерской делегации, которая должна была инспектировать состояние нефтепровода "Дружба", в последний момент отказался от поездки в Украину из-за страха получить повестку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание 24.hu.
Состав комиссии, которую возглавил заместитель министра энергетики Габор Чепек, был утвержден правительством Венгрии 4 марта. Однако в Киев прибыли только четверо из пяти заявленных участников.
Как выяснили журналисты, один из членов группы является уроженцем Закарпатья и имеет действующий украинский паспорт.
По информации издания, он опасался, что из-за напряженных отношений между Будапештом и Киевом украинские органы власти не будут делать для него исключений по мобилизации.
"Он не хотел рисковать быть призванным в армию или мобилизованным во время войны, поэтому пропустил эту поездку", - отмечает 24.hu.
Габор Чепек во время отчета с границы подтвердил, что состав группы изменился. По его словам, в комиссию сейчас входят четыре человека, кроме него самого.
"В состав комиссии по установлению фактов входят четыре члена, кроме меня, нас также сопровождают эксперт нефтяной промышленности, государственный лидер с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка", - заявил он.
Украинская сторона, в свою очередь, заявила о нарушении дипломатического протокола со стороны венгров, поскольку делегация не согласовала маршрут заранее.
Поэтому Киев официально рассматривает визит не как государственную миссию, а как поездку "туристической группы".
Напомним, в последнее время вопрос транзита нефти стал ключевым раздражителем в отношениях между Киевом и Будапештом.
Ранее стало известно, что венгерский премьер Виктор Орбан пытался использовать вопрос энергоресурсов для давления, фактически шантажируя Украину через финансовую помощь и кредиты от ЕС.
Перед началом переговоров венгерская сторона выдвинула претензии на топливо, заявив, что "эта нефть наша", и направила делегацию в Киев для "оценки убытков".
Уже во время пребывания группы в Украине выяснилось, что Орбан лично давал указания своим представителям по телефону, координируя их шаги в режиме реального времени.
В то же время в Европейском Союзе обеспокоены состоянием критической инфраструктуры. ЕС рассматривает возможность направить собственных экспертов для установления сроков ремонта "Дружбы", чтобы гарантировать стабильность поставок в регионе.