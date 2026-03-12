Испугался мобилизации: член венгерской делегации отказался ехать в Украину

Один из членов венгерской делегации, которая должна была инспектировать состояние нефтепровода "Дружба", в последний момент отказался от поездки в Украину из-за страха получить повестку.

Причины отказа

Состав комиссии, которую возглавил заместитель министра энергетики Габор Чепек, был утвержден правительством Венгрии 4 марта. Однако в Киев прибыли только четверо из пяти заявленных участников.

Как выяснили журналисты, один из членов группы является уроженцем Закарпатья и имеет действующий украинский паспорт.

По информации издания, он опасался, что из-за напряженных отношений между Будапештом и Киевом украинские органы власти не будут делать для него исключений по мобилизации.

"Он не хотел рисковать быть призванным в армию или мобилизованным во время войны, поэтому пропустил эту поездку", - отмечает 24.hu.

Позиция сторон

Габор Чепек во время отчета с границы подтвердил, что состав группы изменился. По его словам, в комиссию сейчас входят четыре человека, кроме него самого.

"В состав комиссии по установлению фактов входят четыре члена, кроме меня, нас также сопровождают эксперт нефтяной промышленности, государственный лидер с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка", - заявил он.

Украинская сторона, в свою очередь, заявила о нарушении дипломатического протокола со стороны венгров, поскольку делегация не согласовала маршрут заранее.

Поэтому Киев официально рассматривает визит не как государственную миссию, а как поездку "туристической группы".