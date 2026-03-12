ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Испугался мобилизации: член венгерской делегации отказался ехать в Украину

22:22 12.03.2026 Чт
2 мин
Что именно так напугало венгерского представителя?
aimg Сергей Козачук
Испугался мобилизации: член венгерской делегации отказался ехать в Украину Фото: мобилизация напугала члена венгерской делегации (Getty Images)

Один из членов венгерской делегации, которая должна была инспектировать состояние нефтепровода "Дружба", в последний момент отказался от поездки в Украину из-за страха получить повестку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание 24.hu.

Читайте также: "Туристы, а не делегация": в МИД отреагировали на приезд венгров в Украину

Причины отказа

Состав комиссии, которую возглавил заместитель министра энергетики Габор Чепек, был утвержден правительством Венгрии 4 марта. Однако в Киев прибыли только четверо из пяти заявленных участников.

Как выяснили журналисты, один из членов группы является уроженцем Закарпатья и имеет действующий украинский паспорт.

По информации издания, он опасался, что из-за напряженных отношений между Будапештом и Киевом украинские органы власти не будут делать для него исключений по мобилизации.

"Он не хотел рисковать быть призванным в армию или мобилизованным во время войны, поэтому пропустил эту поездку", - отмечает 24.hu.

Позиция сторон

Габор Чепек во время отчета с границы подтвердил, что состав группы изменился. По его словам, в комиссию сейчас входят четыре человека, кроме него самого.

"В состав комиссии по установлению фактов входят четыре члена, кроме меня, нас также сопровождают эксперт нефтяной промышленности, государственный лидер с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка", - заявил он.

Украинская сторона, в свою очередь, заявила о нарушении дипломатического протокола со стороны венгров, поскольку делегация не согласовала маршрут заранее.

Поэтому Киев официально рассматривает визит не как государственную миссию, а как поездку "туристической группы".

Что предшествовало визиту

Напомним, в последнее время вопрос транзита нефти стал ключевым раздражителем в отношениях между Киевом и Будапештом.

Ранее стало известно, что венгерский премьер Виктор Орбан пытался использовать вопрос энергоресурсов для давления, фактически шантажируя Украину через финансовую помощь и кредиты от ЕС.

Перед началом переговоров венгерская сторона выдвинула претензии на топливо, заявив, что "эта нефть наша", и направила делегацию в Киев для "оценки убытков".

Уже во время пребывания группы в Украине выяснилось, что Орбан лично давал указания своим представителям по телефону, координируя их шаги в режиме реального времени.

В то же время в Европейском Союзе обеспокоены состоянием критической инфраструктуры. ЕС рассматривает возможность направить собственных экспертов для установления сроков ремонта "Дружбы", чтобы гарантировать стабильность поставок в регионе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Венгрия Дружба
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко