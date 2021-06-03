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Зловживання на півтора мільярда гривень: стало відомо, чому ДБР прийшло в Міненерго

Автор: Дмитро Левицький

Державне бюро розслідувань викрило зловживання на 1,5 млрд гривень, вчинене колишніми посадовцями Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Сьогодні слідчі ДБР прийшли в будівлю Міненерго, а також проводять масові обшуки по всій Україні.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

Правоохоронці викрили масштабну схему безоплатної передачі Міненерговугіллям газорозподільних систем у користування приватним операторам, хоча, згідно з постановою Кабміну, оператори мали б щорічно сплачувати до держбюджету оплату за експлуатацію держмайна.

"У 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з "обл-, міськгазами" уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном. За три роки внаслідок вказаних дій державі завдано збитків на суму 1,488 млрд гривень", - заявили в ДБР.

Наразі слідчі ДБР проводять одночасно 47 обшуків на території країни, а також в Міненерго, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 37 операторів газорозподільних систем, а також у колишніх посадовців міністерства.

"Досудове розслідування триває, перевіряються на причетність до вчинення злочину службові особи Міненерговугілля та керівники операторів газорозподільних систем та їх кінцеві бенефіціарні власники", - додали в ДБР.

Фото: ДБР проводить обшуки (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, вчора ДБР затримало заступника голови Чернігівської ОДА. Його підозрюють у шахрайстві у великих розмірах.

А наприкінці травня слідчі ДБР приходили з обшуками до Будинку профспілок у Києві.

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Новини України обшукзлоупотреблениеДБРМіністерство енергетики та вуглепрому України