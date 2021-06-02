"Шахрайство у великих розмірах": затримали заступника голови Чернігівської ОДА

Слідчі Територіального управління ДБР у Києві 1 червня затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника. Спільник представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства "Готель "Слов’янський".

Про це повідомили РКБ-Україна у прес-службі ДБР.

За попередньою інформацією, громадянин України, який представився керівником готелю, за "винагороду" у 160 тисяч доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу. Гроші призначалися заступнику Голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні, повідомили в ДБР.

Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за значно заниженою вартістю. Для реалізації задуманого посередник познайомив учасника торгів з посадовцем.

Стартова ціна майнового комплексу "Готель "Слов’янський", що розташований на березі Десни у Новгород-Сіверському, становить понад 26 млн гривень без ПДВ.

Фото: місце затримання (dbr.gov.ua)

Оперативники ДБР затримали спільників. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4. ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.