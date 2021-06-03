Злоупотребление на полтора миллиарда гривен: стало известно, почему ГБР пришло в Минэнерго

Правоохранители разоблачили масштабную схему безвозмездной передачи Минэнергоуглем газораспределительных систем в пользование частным операторам, хотя, согласно постановлению Кабмина, операторы должны были бы ежегодно платить в госбюджет оплату за эксплуатацию госимущества.

"В 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом. За три года в результате указанных действий государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен",- заявили в ГБР.

Сейчас следователи ГБР проводят одновременно 47 обысков на территории страны, а также в Минэнерго, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 37 операторов газораспределительных систем, а также у бывших должностных лиц министерства.

"Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления служебные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы", - добавили в ГБР.

Фото: ГБР проводит обыски (dbr.gov.ua)