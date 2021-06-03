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ДБР проводить слідчі дії в Міненерго

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Київ, Четвер 03 червня 2021 15:21
ДБР проводить слідчі дії в Міненерго Фото: ДБР проводить слідчі дії в Міненерго (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить слідчі дії у Міністерстві енергетики України. Слідчі дії проходять в межах кримінального провадження.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за зверненням Міністерства енергетики", - йдеться у повідомленні.

Міністерство звернулося до ДБР 29 січня за результатами внутрішнього аудиту. Предметом перевірки був процес передачі в експлуатацію газорозподільних мереж та їх складових, що належать державі і питання надходження коштів за цю експлуатацію до державного бюджету.

У ДБР зазначили, що Міненерго надає максимальне сприяння співробітникам ДБР у проведенні слідства.

Нагадаємо, ДФС проводила обшуки за фактом ухилення від сплати податків при будівництві Подільського мосту.

Раніше повідомлялось, що у Києві проводили обшуки у Будинку профспілок.

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