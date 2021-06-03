ДБР проводить слідчі дії в Міненерго

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить слідчі дії у Міністерстві енергетики України. Слідчі дії проходять в межах кримінального провадження.

Про це повідомляє прес-служба ДБР .

"Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за зверненням Міністерства енергетики", - йдеться у повідомленні.

Міністерство звернулося до ДБР 29 січня за результатами внутрішнього аудиту. Предметом перевірки був процес передачі в експлуатацію газорозподільних мереж та їх складових, що належать державі і питання надходження коштів за цю експлуатацію до державного бюджету.

У ДБР зазначили, що Міненерго надає максимальне сприяння співробітникам ДБР у проведенні слідства.