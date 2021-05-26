У Будинку профспілок у Києві проводять обшуки 

У Києві 26 травня проходять обшуки у Будинку профспілок. Слідчі дії проводить Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомили у прес-службі Федерації профспілок України .

Обшуки проводять у кабінеті обраного вчора голови Федерації профспілок Григорія Осового, а також в правовому та майновому департаментах. У ФПУ зазначають, що жодних звинувачень ДБР не пред'явдяло.

"Сьогодні, 26 травня 2021 року, з 9:30 Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів ФПУ у Будинку профспілок", - говориться в повідомленні.