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У Будинку профспілок у Києві проводять обшуки 

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Середа 26 травня 2021 11:06
У Будинку профспілок у Києві проводять обшуки  Фото: ДБР проводить обшуки в Будинку профспілок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві 26 травня проходять обшуки у Будинку профспілок. Слідчі дії проводить Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомили у прес-службі Федерації профспілок України.

Обшуки проводять у кабінеті обраного вчора голови Федерації профспілок Григорія Осового, а також в правовому та майновому департаментах. У ФПУ зазначають, що жодних звинувачень ДБР не пред'явдяло.

"Сьогодні, 26 травня 2021 року, з 9:30 Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів ФПУ у Будинку профспілок", - говориться в повідомленні.

Раніше Святошинська окружна прокуратура спільно з ДФС у Києві провела обшуки у КП "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник запевнив, що в обшуки в комунальних підприємствах Києва не пов'язані з політикою.

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