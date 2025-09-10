Злотый и польские акции подешевели после атаки российских дронов

Польские акции снизились вместе с национальной валютой после того, как страна НАТО сбила несколько российских дронов, залетевших на ее территорию прошлой ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Индекс WIG20 в Варшаве упал на 2,6%, что стало крупнейшим падением за последние две недели. Позже снижение сократилось до 1,3%, так как инвесторы решили, что вторжение в польское воздушное пространство не приведет к долгосрочным последствиям.
Злотый ослаб на 0,5% против евро до 4,268 злотого. Это стало крупнейшим дневным падением за три месяца.
"Я рассматриваю текущие падения как реакцию на геополитический риск, скорее как временное явление", - сказал Анджей Бенек, директор по инвестициям фонда Esaliens TFI. "Правительство хочет продемонстрировать решительные действия, отсюда и решения, которые провоцируют сильные настроения на рынке".
По словам властей, в польское воздушное пространство вторглось как минимум 19 дронов во время очередной масштабной российской атаки на Украину. В Варшаве назвали это "актом агрессии".
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в парламенте, что страна обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4, что предусматривает консультации по военному ответу. Он добавил, что необходимо больше поддержки для защиты восточного фланга альянса.
Для инвесторов эти события вновь обозначили геополитические риски после успешного начала года. Несмотря на то, что индекс WIG20 с начала 2025 года вырос на 27%, в последние недели настроение ухудшилось из-за планов правительства ввести дополнительный банковский налог для стабилизации бюджета.
"Оптимизм в начале года относительно возможных мирных дивидендов в регионе ЦВЕ теперь окончательно ушел в прошлое", - отметил Аднан Эль-Араби, управляющий фондом Barings Emerging EMEA Opportunities. "Время объявлений также повлияло на настроение после того, как польское правительство объявило о новых налогах для банков".
Среди крупнейших падений в индексе WIG20 в среду оказались акции Alior Bank SA и PKO Bank Polski SA.
Напомним, российские боевые дроны типа "Шахед" в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.
НАТО отказалось рассматривать вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши как нападение.