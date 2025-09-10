Злотый и польские акции подешевели после атаки российских дронов

Индекс WIG20 в Варшаве упал на 2,6%, что стало крупнейшим падением за последние две недели. Позже снижение сократилось до 1,3%, так как инвесторы решили, что вторжение в польское воздушное пространство не приведет к долгосрочным последствиям.

Злотый ослаб на 0,5% против евро до 4,268 злотого. Это стало крупнейшим дневным падением за три месяца.

"Я рассматриваю текущие падения как реакцию на геополитический риск, скорее как временное явление", - сказал Анджей Бенек, директор по инвестициям фонда Esaliens TFI. "Правительство хочет продемонстрировать решительные действия, отсюда и решения, которые провоцируют сильные настроения на рынке".

Реакция Польши и НАТО

По словам властей, в польское воздушное пространство вторглось как минимум 19 дронов во время очередной масштабной российской атаки на Украину. В Варшаве назвали это "актом агрессии".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в парламенте, что страна обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4, что предусматривает консультации по военному ответу. Он добавил, что необходимо больше поддержки для защиты восточного фланга альянса.

Настроения инвесторов и давление на рынки

Для инвесторов эти события вновь обозначили геополитические риски после успешного начала года. Несмотря на то, что индекс WIG20 с начала 2025 года вырос на 27%, в последние недели настроение ухудшилось из-за планов правительства ввести дополнительный банковский налог для стабилизации бюджета.

"Оптимизм в начале года относительно возможных мирных дивидендов в регионе ЦВЕ теперь окончательно ушел в прошлое", - отметил Аднан Эль-Араби, управляющий фондом Barings Emerging EMEA Opportunities. "Время объявлений также повлияло на настроение после того, как польское правительство объявило о новых налогах для банков".

Среди крупнейших падений в индексе WIG20 в среду оказались акции Alior Bank SA и PKO Bank Polski SA.